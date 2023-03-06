巷仔內／國境解封、共機頻擾台　空軍恐再面臨飛官荒

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2026年空軍新購的66架F-16V戰機交機後，約需100名飛行員操作，空軍將有200架F-16V戰機，將成為全球F-16V戰機數量最多國家。但根據國防部2020年提交立院資料，2011年至2019年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數為129人，但同期間該型機辦理離退的飛行員也達108人，等於10年間只增加21名飛行員，在空軍宣布不汰除幻象2000戰機的情況下，未來「座艙比」偏低問題恐更嚴重。
飛行員短缺面臨先天與後天因素。少子化與國人近視比例高是空軍難招募飛官的先天因素，空軍參考歐美國家經驗，只能先放寬飛行生招募標準，再來是修訂「國軍飛行人員暨飛行學官（員、生）角膜屈光雷射手術專案計畫」，透過放寬考試成績與視力標準，來補足飛行員招生缺口。
飛官短缺後天因素則是留營困難。戰機上校與中校飛官最高月薪待遇約22萬至26萬，但跟民航機機師動輒30萬月薪相較仍偏低，因此多數飛官服役期滿後，都會選擇跳槽到待遇更好、危險性較低的民間航空公司。
為了鼓勵優秀飛官留營，國防部曾於2002年發放60萬元續服獎勵金，退伍人數由2000年近百人，馬上下降到40人不到。2005年調降為36萬元，並排除中校以上飛行員，退伍人數立即攀升到80餘人，2007年暫停發放後，當年就有133人申請退伍。
為了提高留營誘因，已故參謀總長沈一鳴在任內大力推動飛行員續服獎助金，透過放寬申領年資、調增申領金額，定翼機中校每年最多可領144萬續服獎助金，盼透過提高待遇留人，加上近2020年國際航空業遭逢新冠疫情衝擊，航空業低迷，以及續服獎助金因素，的確讓許多飛官打消轉飛民航機念頭，2020年就沒有飛官辦理退伍。
然而，2022年下半年各國新冠疫情趨緩，陸續開放國境，航空業復甦，讓空軍又將面臨航空公司挖角壓力，另一方面，兩岸關係緊張，中共機艦不斷擾台，空軍戰機出勤攔截共機次數暴增，資深飛官要攔截共機還要訓練新進飛官，任務繁重，都讓許多飛官萌生退意。
2022年2月俄烏戰爭爆發後，全民國防意識提升，但空軍飛行員缺口並無法在一夕之間改善，未來除持續提升飛官留營誘因外，若幻象2000戰績無法升級，恐怕必須再度考慮操作成本高昂的幻象機機隊封存或是除役問題，將珍貴的飛官用於操作任務最繁重的F-16V戰機。