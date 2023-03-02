韓版《七月與安生》！金多美、全昭霓2大女神當靈魂伴侶

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飾演「荷恩」的全昭霓，她對「美素」十分憧憬，為了唯一的靈魂伴侶「美素」，總是守在她身旁，對於這個角色，全昭霓表示：「『荷恩』在某個瞬間會仔細看著周遭的一切，我喜歡自然地展現她那個模樣，她是個很煩惱該如何感受這世界的人物。」
新一代男神邊佑錫則演和「荷恩」、「美素」擁有特別友情的「振宇」一角，邊佑錫表示：「『振宇』是個追求安定人生的人物，也努力去實現成為醫生的夢想。」他還開玩笑說：「希望大家能藉由電影確認『振宇』最後是否有成為醫生！」
《靈魂伴侶》中，繪畫是「美素」和「荷恩」之間的媒介，金多美和全昭霓為了這部作品也事先學習美術，金多美表示：「第一次學了拿鉛筆的方式和塗法，而且『美素』和『荷恩』的作畫方式不太一樣，我們努力表現出她們的不同之處。」全昭霓則說：「在基本功的部分下了功夫，雖然無法畫出完整的畫作，但特別注意姿勢和手的模樣。」她也透露兩人的繪畫風格也展現了「美素」和「荷恩」的個性，畫抽象畫的「美素」將當時的印象透過自己的方式再次解釋；畫著如照片般的畫的「荷恩」則會一直留心觀察周遭的事物。
金多美也大讚邊佑錫：「拍攝過程中，『振宇』這個角色很難詮釋，他與『美素』、『荷恩』之間有著曖昧不清又游移不決的情感，似乎也帶給我們一些熱烈的情緒。」全昭霓則稱讚邊佑錫：「邊佑錫的外表雖然看起來不易親近，但他先接近我、對我很親切，是個很棒的人，個性十分溫柔。」《靈魂伴侶》3月31日在台上映。