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韓版《七月與安生》！金多美、全昭霓2大女神當靈魂伴侶

▲翻拍自大陸電影《七月與安生》的《靈魂伴侶》，由金多美、全昭霓（左）主演。（圖／車庫娛樂）
▲翻拍自大陸電影《七月與安生》的《靈魂伴侶》，由金多美、全昭霓（左）主演。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《靈魂伴侶》翻拍自大陸電影《七月與安生》，故事以1990年代的濟州島為故事背景，敘述一見如故的美素（金多美 飾）、荷恩（全昭霓 飾）以及振宇（邊佑錫 飾），三人之間所交織出充滿喜悅、悲傷、心動、眷戀的故事。

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▲《靈魂伴侶》3月31日在台上映。（圖／車庫娛樂）
▲《靈魂伴侶》3月31日在台上映。（圖／車庫娛樂）
出道即被譽為「怪物新人」的金多美，以電影《魔女》系列、電視劇《梨泰院Class》與《那年，我們的夏天》等作深受觀眾喜愛，這次她在《靈魂伴侶》中所飾演的「美素」和媽媽一起搬到濟州島，遇見了靈魂知己「荷恩」，她表示：「雖然『美素』外在看似自由奔放，但其實是個內心有著傷痛的人物，很可愛又堅強！『美素』常常戴著安全帽，我想那就是自由的象徵！」

飾演「荷恩」的全昭霓，她對「美素」十分憧憬，為了唯一的靈魂伴侶「美素」，總是守在她身旁，對於這個角色，全昭霓表示：「『荷恩』在某個瞬間會仔細看著周遭的一切，我喜歡自然地展現她那個模樣，她是個很煩惱該如何感受這世界的人物。」

新一代男神邊佑錫則演和「荷恩」、「美素」擁有特別友情的「振宇」一角，邊佑錫表示：「『振宇』是個追求安定人生的人物，也努力去實現成為醫生的夢想。」他還開玩笑說：「希望大家能藉由電影確認『振宇』最後是否有成為醫生！」

《靈魂伴侶》中，繪畫是「美素」和「荷恩」之間的媒介，金多美和全昭霓為了這部作品也事先學習美術，金多美表示：「第一次學了拿鉛筆的方式和塗法，而且『美素』和『荷恩』的作畫方式不太一樣，我們努力表現出她們的不同之處。」全昭霓則說：「在基本功的部分下了功夫，雖然無法畫出完整的畫作，但特別注意姿勢和手的模樣。」她也透露兩人的繪畫風格也展現了「美素」和「荷恩」的個性，畫抽象畫的「美素」將當時的印象透過自己的方式再次解釋；畫著如照片般的畫的「荷恩」則會一直留心觀察周遭的事物。

金多美也大讚邊佑錫：「拍攝過程中，『振宇』這個角色很難詮釋，他與『美素』、『荷恩』之間有著曖昧不清又游移不決的情感，似乎也帶給我們一些熱烈的情緒。」全昭霓則稱讚邊佑錫：「邊佑錫的外表雖然看起來不易親近，但他先接近我、對我很親切，是個很棒的人，個性十分溫柔。」《靈魂伴侶》3月31日在台上映。

▲片中，飾演「荷恩」的全昭霓，對金多美詮釋的「美素」十分憧憬。（圖／車庫娛樂）
▲片中，飾演「荷恩」的全昭霓，對金多美詮釋的「美素」十分憧憬。（圖／車庫娛樂）

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