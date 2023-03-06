美售台AGM-88增壓制戰力 同款飛彈美軍也軍援烏克蘭
美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C-8」等2型飛彈，金額6億1,900萬美元（約190億新台幣）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這批AGM-88B飛彈是改良型的AGM-88B HCSM，美軍也曾軍援烏克蘭AGM-88B飛彈對抗俄羅斯入侵。
記者呂炯昌／台北報導
越戰期間，美軍為對抗北越的防空飛彈系統誕生出防空壓制的野鼬機種，執行任務的野鼬機搭載能夠追蹤雷達訊號的反輻射飛彈。1980年代以AGM-88取代越戰時期的AGM-45「百舌鳥」（Shrike）與AGM-78標準反輻射飛彈（Standard ARM）。
為了協助台灣在戰時攻擊共艦的雷達、壓制中國東南沿岸的雷達系統，2017年美國川普政府宣布售台AGM-88B飛彈，2021年5月拜登政府再度提出售台。2018年起，製造商雷神公司已將超過1000枚AGM-88B翻新升級至AGM-88B HCSM的性能，射程提升至180公里。美國軍售台灣推測應為AGM-88B HCSM。
AGM-88飛彈原本只能搭載美國與歐洲生產的北約戰機上，俄烏戰爭爆發後，為了協助烏克蘭對抗俄軍，美軍協助修改烏克蘭的MiG-29戰機軟體，在北約電子偵察機協助下，可用於攻擊俄軍雷達上。烏克蘭軍方於去年8月釋出MiG-29戰機發射AGM-88B飛彈的影片，證實美國軍援反輻射飛彈。