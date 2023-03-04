巷仔內／中二歷史重演！國民黨「派系大過黨」輸掉南投

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蔡培慧二度回鄉蹲點，雖然烏溪線立委、縣長選舉連戰皆墨，殊不知在藍營長期執政的南投，之前兩役不僅打出10幾年來最好成績，總得票率42.8%，更是民進黨縣市長敗北者中最高的一位。
蔡培慧在鄉下隔代教養長大、職校苦讀到台大博士、回鄉投入震後重建，人設符合南投調性，但在國民黨封殺下，一直是好感度高、知名度低。外界將她歸類「小英女孩」，這一仗其實是由賴清德親自遊說她出馬，看上的就是蔡培慧的韌性。
即使中辦執行長任內政績受好評，但支持者常調侃蔡培慧選縣長口號「慧做事、真實在」，其實是「會做事、實在不會選舉」。賴清德針對她的缺點，選前一個多月由民進黨副祕書長黃建嘉帶隊進駐，接手文宣及空戰，讓蔡培慧專心打陸戰，在「民進黨這一戰輸不起」的壓力下，除了蘇貞昌，綠營全國檯面上人物幾乎都到南投輔選，在地同志也不得不暫時放下因蔡培慧出線產生的心結。
賴清德更是親上第一線，連續5週到南投輔選，他捨棄中心大廟專挑村庄廟，一方面減少交管帶來民怨，另方面讓對補選冷感、平常少到街上的鄉村選民，有和「未來總統候選人」近距離接觸的機會。這位頭號助選員手把手的教徒弟，如何用俚俗詞彙與鄉親打成一片，幾番調教，自詡專業政治工作者的蔡培慧，果真「夫子氣」大減、變得更好親近。
在地方組織部份，打不過藍營的農會水利社團系統，綠營乾脆從寺廟和青創、家長團體突圍，最後還成功讓3位無黨籍鄉鎮長、2位代表會主席站台，從得票數觀察。其中有2鄉鎮翻轉、大勝林明溱10%以上，成功打平南投市輸掉的票數，已是歷史性的突破。
綠營先以感性訴求將選舉的火煨熱，接著「循中二模式」丟出攻擊性議題，當賴清德在廟口大喊「林明溱這次是為誰在選舉」？村庄阿伯們笑著用台語高聲回應「攏係為著他兒子啦！」國民黨這才嗅出不對勁，黨主席朱立倫緊急派文傳會副主委林家興南下。
主導選戰的林明溱父子，一開始沈浸在民調遙遙領先的喜悅中，沒意識到這是場全國性選舉。再度上演中二立委補選時，顏家一開始「敬謝」黨中央進駐，對所有質疑低調不回應的老戲路。對手猛攻黑官、豪宅、補助款，這些議題原本都可大可小，林明溱卻老神在在回「那些話當耳邊風聽聽就好」，甚至感慨現在的人就是仇富、見不得別人好。殊不知在人口老化、年輕人嚴重流失的南投縣，林明溱的「孝子」形象，已激出中間選民相對剝奪感。
比中二顏家稍好的是，後期國民黨接手選戰，因此輸不到2千票。檯面上由林家興領軍空戰、檯面下有縣長許淑華強勢操盤組織戰，但終究難挽頹勢，反因空降部隊來不及與地方磨合，形成多頭馬車。例如林明溱先被動宣佈下屆傳棒游顥，發現得罪另方人馬，第2天又加碼宋懷琳，黨內隱藏的派系心結赤裸裸拉上檯面；甩鍋林佳龍是垃圾危機元凶，卻砸到盧秀燕，被打臉後乾脆避談。國民黨明明要打空戰，卻忙著處理後院失火、議題難以聚焦，兩軍甚至在大街上吵架，在地人看傻眼，忍不住問「這場是台北人在選嗎？」
對藍綠兩黨來說，這場補選牽動即將舉行的總統、立委黨內初選，都有輸不得的壓力。最終開票結果，民進黨成功在南投縣插旗，而蔡培慧如何在短短9個月內任期，做出讓南投人有感的政績，守住好不容易搶下的這一席，將是她辛苦的考驗。
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