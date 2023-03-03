緬甸僑生回鄉路坎坷　自述單親家庭困境

來自單親家庭的緬甸僑生阿山，家境清貧，因無力支付學費遭退學，又因疫情與政變逾期居留至今，終於備妥罰鍰及機票到移民署彰化縣專勤隊自行到案。手續辦到一半阿山竟莫名的紅了眼眶，還緊緊握著手中的錢，同仁以為他是捨不得錢，一番勸說後他才說，今天才知道移民署正推動：「擴大自行到案專案」，只要罰鍰2千元，想到剩下來的錢可買些健康的東西給媽媽吃，心中莫名感動。
記者賴正琳／綜合報導
阿山表示，自己是家中唯一的男生，媽媽期望他來台習得一技之長，幫助家裡脫離貧窮，所以和姐姐省吃儉用籌錢送他來台灣念書，但後來還是因為無法支付註冊費用遭到退學。退學後原本準備返國，卻恰巧遇到新冠肺炎疫情影響，沒有班機，等到疫情好轉，國內又發生政變戰亂，就一直留到了現在；阿山說，從小生長在單親家庭，原本挑起家裡經濟重擔的大姊、妹妹相繼出嫁，家裡只剩下媽媽一人，現在籌到返國費用，終於可以回家工作照顧媽媽了。阿山還說移民署執行擴大自行到案專案，讓逾期在台的同鄉可以安心返國，會把這個好消息分享出去，希望大家都能儘早回家。
彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從新台幣 2 千元至 1 萬元提高至 3 萬元至15 萬元，管制來台期限更從最高 3 年提高到最高 10 年。內政部移民署自 112 年2 月 1 日起至 6 月 30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間免收容、繳納最低罰鍰 2 千元且不管制禁止入國期間；專案期間採取「寬嚴並濟」作法，除鼓勵逾期外來人口自行到案，也會加強執行查處非法外來人口，國人若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，請協助趕快鼓勵當事人自行到案，如有疑問也可撥打移民署專案免付費諮詢專線0800-024-881 提供多國語言了解專案內容。