麥當勞新甜心卡曝！「1品項」縮水抓包 網愣住：偷漲價
常常吃麥當勞的人肯定都有一張「甜心卡」，不僅能夠省下不少錢，還能自由搭配，深受常客的喜愛。而近日，台灣麥當勞宣布將推出2023全新的甜心卡，攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」推出全新4款「BT21甜心卡」，不過甜心卡內容曝光之後，被網友意外發現「品項縮水」，有偷偷漲價的感覺，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「麥當勞最新消息推出新版的甜心卡，要取消部分飲料的大杯尺寸，剛好新版甜心卡的圖樣也出來了，看了一下跟舊版的相比，差異點看起來是A區和B區部分飲料尺寸消失，部分飲料大杯變中杯，這樣新版甜心卡還值得買嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「大薯送中可＝＝....這偷漲價吧」、「變相漲價，拿掉大杯有夠不行」、「大薯漲價然後拿掉大可，還要甜心卡幹嘛」、「大薯已經漲價大可也拿掉，就是變相漲價啊，來這套不買了」、「水跟糖漿也要偷縮水.....真的不懂」、「漲價又縮水」、「飲料成本那麼低還要省」、「沒有大杯飲料到底還有什麼價值」。
而對於飲料尺寸的更動，麥當勞表示根據整體消費趨勢將整合現行飲料尺寸，於3/15起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）／咖啡／巧克力，轉為供應單一尺寸，譬如小杯熱紅茶，改為中杯供應，價格不變；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4/1起，由原本供應小／中／大杯，改為供應小／中杯，剩下2種選擇，民眾還得多多注意。