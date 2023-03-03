名家論壇》盧燕俐／拿房抵押買債券，穩賺不賠？

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聽到「套利4％」，長輩難免心癢癢，但轉念一想，「天下沒有白吃的午餐」、「免費的通常暗藏玄機」，自認基金理財不是強項，還是先了解箇中學問，再來做打算。
我跟長輩解釋，債券確實跌深了，從2020年三月一路跌到去年十月，不少績優標的跌幅都超過4成，也因此跌出迷人的殖利率，但若說現在買進穩賺不賠，仍有待商榷，畢竟美國通膨隱憂再現，一旦聯準會的終端利率超過5％以上，債券淨值就還有再下跌的壓力。
3月14日，美國就要公布二月CPI，一般預料，極可能還處在相對高檔的位置。儘管美國經濟硬著陸機率不大，但已有不少投研機構認為，今年至少將再升息三次共三碼，而非原先預估的僅升兩次共兩碼。
換句話說，債券商品短線恐將面臨大震盪，如果是用閒錢，分批向下買，以長線心態操作，等停止升息或升息結束，就能賺取後面的波段行情；但假設是借錢來投資，不僅已有借貸成本，萬一又遭逢修正行情，心情大受影響，難不保會做出錯誤的決策。
所以，理財務必用閒錢，才能度過股災的道理，同樣適用在債券。拿房抵押買理財商品，進行套利，不是不行，而是不見得適合每一個人，若是高資產或多屋族，拿其中一間小房去套利，自住仍保留，沒有太多資金壓力，就算套利結果不如預期，也還不至於整體總資產大受影響。
在「套利買債券」的風潮之前，則是流行「套利存美元」、「套利買保單」等等，說穿了，理專算盤打得精，先幫銀行承作房貸，賺取固定的利息，再銷售理財商品，二度獲得業績與手續費。多頭時代，對理財高手來說，套利確實輕鬆又好賺，等同於「向銀行搬錢，累積更多財富」，但盤整行情或空頭時代，套利並不能保證立刻獲利，往往都是用長時間等待利潤，且資本越雄厚的人，越有機會成為最終贏家。
人人都想「無本獲利」，但背後仍有看不見的風險與陷阱。2020年疫情期間捧紅幾位「少年當沖股神」，至今多數已走下神壇。事實證明，想成套利高手，可不是人人都有資格！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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