陳文茜病情惡化「險罹敗血症」！求老天：讓我至少活五年

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直到隔日她被宣布得了離敗血症只有一步之遙的「菌血症」，「那一刻起，我的免疫系統和細菌的武俠遊戲，變成了恐怖戰爭片」，陳文茜說，自從有了人工血管的第一天，她就打了感染科建議的2倍量1000mg，上月27日清晨從疼痛中醒來，人工血管周邊組織出現類似蜂窩組織炎的症狀，最後只能拆除裝了3個月的人工血管，「而且由於我因為沒有血管可以打針，改為口服，也自那一天起，我的病，一天加一個」。
她形容自己浮腫如象，腹部浮腫像懷孕三個月的阿婆要生子，以往諸多症狀也再次出現，像是血尿、排尿不順、血流變慢等，再加上一下發抖一下流汗，使她一個晚上要換四件睡衣，即便已經吃了大量安眠藥物，不過仍因為疼痛一夜無眠。此時，她也想起一個月前的自己曾向老天祈求「讓我至少活五年吧」，因為她還有很多夢想、寫作計畫未完成，以及好幾個捨不得的毛孩們，「我還有與世界周報團隊共同為理想的熱情，它們並沒有因病消失」。
她稱如今的自己又回到原點，即使身體有病痛，還是會盡力、努力的主持節目、修改即將出版的書籍和撰寫雜誌專欄，「其實各種疾病的末期病人，痛苦都高過於快樂。熬著，往往為了所愛的人或事。某個不眠夜，當各方疾病滙集，我決定好好看紐約時報及華盛頓郵報對於美國《晶片及科學》法案，政府過度介入，也過度限制的批評。那一刻，我突然心靜下來。把各種不同的身體之痛，留在它的位置，不入我心。至少我可以和自己的身體直覺保持距離。」此時，她的「腦洞」漂到遠處，也不再懊腦自己身體的點點滴滴，「我知道我仍有使命」，但不覺得自己有啥了不起。
她接著提到主治醫師王署君過去這幾天都沒有好好睡覺，「每天盯著我的體溫，晚上12點報數字，他才能安睡。他隨時備戰，準備接到電話，送急診室，立即送加護病房」，所幸，昨日她被告知目前已經脫離險境，接下來就要一步步面對不會有即刻生命危險的其他病症，最後，她也感性直呼：「這些了不起的醫生，待病人如家人，他們的使命就是：救人！整個228長假他特別憂心醫院放假，我需要新的藥，因為又培養出新的陰性細菌。我們這些被救活的人，可以還報他們什麼？堅守崗位。我的心流著感恩的淚」。