投縣府隱匿林明溱「建物圖」？葉元之批卓冠廷：烏龍爆料
明天就是南投立委補選，民進黨猛攻國民黨立委候選人林明溱的豪宅問題，民進黨新北市議員卓冠廷質疑，林明溱和兒子的豪宅沒有建物測量圖，為什麼南投縣府不用公開？國民黨新北市議員葉元之反擊，這是烏龍爆料，去找林明溱房子的「建物測量圖」，可以去「全國地政電子謄本系統」找，卓冠廷應為烏龍爆料道歉。
記者何哲欣／台北報導
葉元之說，卓冠廷的邏輯讓人覺得可笑，「拜託一下，你沒查到就代表沒有嗎？你去教室找不到你小孩，他就一定不在學校嗎？他可能在圖書館啊！你就直接說他逃學嗎？」要找林明溱房子的「建物測量圖」，可以去「全國地政電子謄本系統」找，隨時可以申請，這都是公開資料，卓冠廷找錯系統，就直接說沒有，然後造謠林明溱用特權。
葉元之也批，民進黨為了拿下南投立委補選，已經多次造謠，紛紛被國民黨澄清打臉，如果這次民進黨可以靠造謠勝選，台灣選風永遠沒有改善的一天，像卓冠廷這種亂爆料的打手也會越來越多。林明溱競選總部已經提告了，呼籲大家一定要集中選票支持林明溱，給造謠抹黑的民進黨一個教訓。
卓冠廷接著又反擊指出，林明溱的建物測量疑雲，在國民黨的護航下不僅未說明清楚，反而欲蓋彌彰，因為可不是只是「有沒有這張圖」，而是南投縣政府「為何涉嫌隱匿這張圖」！」