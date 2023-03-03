海軍遠訓支隊7大港口開放參觀 開放時間與地點曝光！
隨著新冠肺炎疫情趨緩，同時宣導全民國防教育，國防部將恢復中斷2年的國軍營區基地開放參觀活動，將由海軍年度遠航訓練支隊打頭陣。海軍艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。
記者呂炯昌／台北報導
海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。
國內航訓各港口開放時間如下：
（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。
（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。
（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。
（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。
（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。
（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。
（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。
海軍艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。