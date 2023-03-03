郭台銘轟綠營圍剿上海復星！薛瑞元：政府採購BNT是被擋
南投立委補選倒數，鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在臉書發文力挺國民黨候選人林明溱，並指林曾提案動用二備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗，民進黨卻對上海復星大作文章，後續綠營等一干名嘴、網軍也跟進圍剿，並說採購疫苗是最令他緊張、快樂的一件事，若當時失敗，不知有多少台灣家庭還要為疫苗不足受苦。衛福部長薛瑞元今（3日）聽聞後直言，不知道郭講的兩件事怎麼連結，「這什麼大做文章又台灣家庭受苦？他到底要指的是什麼？」他強調，政府採購BNT是被擋，之後才協助企業採購。
Newtalk新聞
薛瑞元上午前往立法院議場前受訪，對於監察院調查疫苗採購案，雖未提糾正，但認為衛福部應檢討改善相關流程，媒體詢問是否將疫苗採購文件解密？薛瑞元回應，這不是合約的解密，而是文件保存方式的解密，看監察院調查報告後會處理。
有媒體提問，郭台銘發文提到民進黨對上海復星大作文章，還提到造成部分台灣家庭受苦？薛瑞元表示，「我不知道他講的內容這兩件事怎麼連結啦？這什麼大做文章又台灣家庭受苦？他到底要指的是什麼？因為我沒看到他的說法」。
現場記者追問，民進黨沒擋BNT？薛瑞元強調，政府採購BNT是被擋，後來政府是協助企業去採購BNT，事實是這個樣子。