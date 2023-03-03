彰化後日「送肉粽」！路線竟上高速　網傻眼：生人怎迴避

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網友熱烈留言討論：「蠻跟得上時代的，看來哪天上高鐵也不意外」、「怎麼不是送到海邊」、「上高速是有病嗎？」、「上高速？ 那些車怎避開」。也有人認為應是「走高速公路下方」、「看地點右方就是高速公路下方，旁邊就是烏溪」。
其實原先送肉粽路線雖然同樣是3月5日晚間9時自靖東路出發，右轉經東溪路後左轉桂東路，再左轉新中路後「上高速」，但經里民向里長林順泉反映「送煞路程太長」，里長與家屬協調後改為自靖東路出發，左轉東溪路後右轉啟東路，再於新中路左轉，雖然最後仍「上高速」，但已將原本1公里長的路線縮短為約500公尺。
至於送肉粽送上高速公路，里長表示「本來就沒有要上高速公路」，大家誤會了，是從高速公路下方穿過，再送到海邊，提醒民眾避開以免被煞到，希望讓儀式能順利進行圓滿結束。
據了解，送肉粽又名送吊煞或送弔客，是彰化沿海地區民間傳統送煞儀式的一種習俗，所謂「肉粽」是指上吊，暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。