喘、累、悶　心臟瓣膜退化？專家詳解瓣膜置換

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上年紀瓣膜易退化 狹窄、逆流恐影響性命隨著國人餘命拉長，老年出現的退化疾病也受到重視，心臟瓣膜便是其中之一。許俊傑主任分享，過去台灣的衛生不成熟，主要的心臟瓣膜病是風濕性心臟病，是由風濕熱引起的。現在台灣衛生比較發達，風濕性心臟病已經少很多了。造成心臟瓣膜會壞掉的原因主要是細菌性心內膜炎以及年老退化。
而心臟的四個瓣膜中，最容易出問題的是二尖瓣膜與主動脈瓣膜，許俊傑主任分享，不外乎三種處理方式：保守治療、藥物、手術。保守治療經由改變生活習慣、適當運動等，藉此來改善症狀；藥物雖無法直接改變瓣膜的異常，但能夠舒緩不適；當問題嚴重到會影響日常生活時或需反覆住院，就必須採取介入性手術治療。
經導管置換瓣膜恢復快 選擇依循個人狀況介入性治療端看病人的臨床狀況還有醫生的經驗，二尖瓣膜手術通常包括修補或直接更換新瓣膜，主動脈瓣膜則以置換為多數。而方式除了傳統開胸手術之外，另有小傷口手術，從側胸開，原理與開胸手術相同，只是傷口較小、恢復快：而微創手術則是經導管由鼠蹊部血管置換瓣膜，手術時間更是開胸手術的三分之一。
至於何種方式最佳？許俊傑主任坦言，沒有最好的方式，只有最適合的方式，須考慮病人年紀、體力、病況、經濟條件等因素，並由專科醫師綜合評估判斷。如經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI），目前健保給付85歲以上或是二次手術病人，如果不符合健保支付標準病人則需要自費。
機械、生物瓣膜差別在哪？牛組織、豬組織瓣膜怎麼選擇?除了手術方式之外，病患也關心瓣膜的材質該如何選擇。許俊傑主任指出，人工瓣膜目前有機械金屬瓣膜及生物瓣膜，生物瓣膜即是以牛、豬心組織製作而成，與人體組織相近，但使用上有年限（10至20年）；機械瓣膜雖可終生使用，但也必須終生服用抗凝血藥物。
通常會建議年輕人置換機械瓣膜，避免二次、三次手術，然而服用抗凝血藥物若遇到意外創傷、碰撞，有可能造成大失血，另有拔牙、或接受手術、內視鏡等，也需停藥，日常生活有諸多限制。
許主任分享，目前已有許多年輕病患選擇生物瓣膜，「科技進步快速，也可能在未來十幾、二十年間，發展出更耐久的生物材質。」除了對病人有好處，對醫師來說，手術施作也更容易。
目前換組織瓣膜趨勢是牛瓣膜越來越常使用於主動脈瓣，而豬瓣膜則較多用於二尖瓣膜置換。從健保資料庫發現，近五年差額給付的新一代生物瓣膜使用量，皆高於健保全額給付的機械、生物瓣膜，顯示國人對於自費生物瓣膜的接受度提高，未來自費生物瓣膜置換，加上生物瓣膜耗損後再使用TAVI，可能成為國人瓣膜置換手術的選擇趨勢。
高雄長庚心臟血管團隊 南部心臟專科指標「換了瓣膜不是一勞永逸。」許俊傑主任也提醒，更換新瓣膜後，也需要減少對瓣膜的壓力來延長瓣膜的使用年限，因此，定時運動、控制三高都是術後生活的重點。
目前許俊傑主任帶領的高雄長庚心臟血管外科團隊共有8位醫師，平均年齡低於45歲，「人多，手術量能越多，接的案例越多，技術也更純熟。」他分享，除了TAVI之外，也著重發展微創二尖瓣膜修補、達文西手術等，目標是跟上國際腳步，成為台灣南部數一數二的心血管專科團隊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56878
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