景氣續呈衰退！台經院：須關注美中關係是否牽動台製造業

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國內製造業方面，台經院表示，雖然國際農工原料價格走跌，成本面指標略有好轉，但產業鏈仍在去化庫存中，全球前景依舊疲弱，加上1月農曆年假，工作天數減少，出口、外銷訂單與生產等指數續呈雙位數衰退，影響需求、售價等面向指標表現。
另外，台股因美歐通膨持續而呈走跌，然而，市場預期美國升息即將進入尾聲，以及中國解封，提高經濟軟著陸可能性，綜合上述整體國內外因素，1月製造業景氣信號值為9.64分，月減0.15分，再創2020年2月以來新低，燈號續呈代表「景氣衰退」的藍燈。
台經院觀察細部產業，在電子零組件業方面，雖然高效能運算、車用等晶片需求仍殷，但基期偏高，加上消費性電子產品需求疲軟，客戶進行庫存調整，外銷訂單、出口及生產指數減幅皆較上月擴大，影響需求面及原物料投入面指標表現。
在機械設備業方面，全球經濟疲軟，廠商持續去化庫存，投資保守觀望，不過半導體設備受惠科技大廠擴廠續呈增產。
台經院指出，美歐國家通膨逐步下降，美國升息將邁向尾聲，但美科技業廠從Google、臉書、亞馬遜，到電腦硬體設備廠Dell及雲端計算軟體公司Salesforce等皆宣布裁員，不僅反應美國經濟前景不確定性升高，企業獲利空間縮小，全球科技業寒冬可能衝擊台灣科技產品出口。
另一方面，中國進入防疫新階段，產銷活動秩序恢復，PMI重回至擴張區間，國際預測機構預估中國經濟成長將成為支撐全球經濟前景主要動能之一，但近期美中間因間諜汽球事件恐使兩國科技戰爭再度升溫，引發「美國是否對中國科技業再祭出新的措施，阻斷中國科技資源」的憂慮再起。
台經院表示，以中國為生產基地的科技業廠商，好不容易等到中國封控解除，生產活動得以回到正常，但美中雙方未來是否會擴大科技產品出口限制，對產業供應鏈產生新的威脅，進一步牽動台灣製造業表現，仍須密切觀察。