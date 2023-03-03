遭質疑從東南亞買不到蛋？陳吉仲：完全沒考慮打疫苗的蛋
為緩解蛋荒，農委會從澳洲進口500萬顆雞蛋因應，國民黨台北市議員徐巧芯近日在政論節目質疑，號稱新南向的蔡政府為何無法從東南亞調到蛋？農委會主委陳吉仲今（3日）強調，目前按照食藥署相關規範能進口的雞蛋有日本、美國、澳洲等，且有些東南亞國家的蛋都有打疫苗，完全沒考慮打疫苗的蛋。
Newtalk新聞
陳吉仲上午前往立法院議場前，接受媒體聯訪，對於媒體質疑，為何進口蛋要從比較遠的澳洲買，且也比較貴，而非從東南亞進口？陳吉仲回應，這部分要特別說明，按照衛福部食藥署相關規範，目前可以進口的雞蛋，像是日本、美國、澳洲等國家，因為日本、美國本身也缺蛋，且日本政府也在其他國家大力購買雞蛋，所以才從澳洲進口。
陳吉仲表示，另一點是東南亞有些國家如越南、中國等，都有打疫苗，「打疫苗的蛋，我們完全沒有考慮」，這牽扯到包括整個防疫相關規範，甚至在印度等相關國家有雞蛋願意供應給國內，可是因為也都有打疫苗，這還是牽扯到國內防疫、禽流感，甚至有關禽傳人等這些議題，所以才會以澳洲為主。
新聞來源為Newtalk新聞
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