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7-11「蠟筆小新周邊」超Q！限量露營組萌翻　集6點帶回家

▲7-ELEVEN全店集點自3月8日起推出「蠟筆小新春日遊新趣」集點活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-ELEVEN全店集點自3月8日起推出「蠟筆小新春日遊新趣」集點活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

時序進入春節正是野餐露營的好時機，7-ELEVEN自3月8日起以「春賞花之旅」為主軸，推出20款「蠟筆小新」卡通肖像周邊，多款實用戶外商品陪你一起郊遊去，還有電動泡泡槍及露營噴霧氣氛燈，戶外郊遊也能沈浸在浪漫氛圍中！同時，全家抹茶季開跑，開賣春日抹茶霜淇淋與玄米抹茶紅豆酷繽，出遊搭配美味甜食讓心情更愉快。

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春天揪小新郊遊去！7-ELEVEN集點活動3月8日起推出「蠟筆小新春日遊新趣」集點活動，自3月8日下午15點起至3月12日止限時五天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，邀請粉絲春日一同出遊趣！

▲7-ELEVEN全店集點自3月8日起推出「蠟筆小新春日遊新趣」集點活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-ELEVEN全店集點自3月8日起推出「蠟筆小新春日遊新趣」集點活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
活動期間，OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款，菸品、電視、金條等部分商品不列入贈點活動範圍。

蠟筆小新304不鏽鋼雙層吸管杯：消費不限金額加219元、集滿6點加219元。
限量蠟筆小新3X3魔術方塊：消費不限金額加199元 、集滿6點加199元。
限量蠟筆小新雙層食物罐：消費不限金額加299元 、集滿6點加299元。
限量蠟筆小新多功能露營摺疊提籃：消費不限金額加599元、集滿6點加599元 。
限量蠟筆小新單人摺疊椅：消費不限金額加499元 、6點加499元 。
限量蠟筆小新可攜式鋁合金摺疊桌：消費不限金額加599元、集滿6點加599元 。
限量蠟筆小新多功能保冷袋背包椅：消費不限金額加699元、6點加699元。
限量蠟筆小新露營噴霧氣氛燈：消費不限金額加599元、集滿6點加599元。
限量蠟筆小新電動泡泡槍：消費不限金額加299元、集滿6點加299元。
限量蠟筆小新立體置物提籃：消費不限金額加499元、集滿6點加499元 。
限量蠟筆小新造型抱枕毯消費不限金額加499元、集滿6點加499元。
限量蠟筆小新全開式睡袋消費不限金額加999元、集滿6點加999元 。
限量蠟筆小新速開遮陽帳消費不限金額加899元、集滿6點加899元 。
限量蠟筆小新露營小新絨毛-12吋：消費不限金額加499元、集滿6點加499元。

▲限量蠟筆小新電動泡泡槍
▲限量蠟筆小新電動泡泡槍。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蠟筆小新304不鏽鋼雙層吸管杯
▲蠟筆小新304不鏽鋼雙層吸管杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蠟筆小新可攜式鋁合金摺疊桌、限量蠟筆小新露營小新絨毛-12吋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲蠟筆小新可攜式鋁合金摺疊桌、限量蠟筆小新露營小新絨毛-12吋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量蠟筆小新單人摺疊椅、限量蠟筆小新造型抱枕毯。
▲限量蠟筆小新單人摺疊椅、限量蠟筆小新造型抱枕毯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲限量蠟筆小新露營噴霧氣氛燈
▲限量蠟筆小新露營噴霧氣氛燈。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家3月5日起開賣「春日抹茶霜淇淋」，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百，3月5日起祭出嘗鮮價45元（原價49元）；3月5日至3月7日APP隨買跨店取推出5支168元限定快閃，一支最低只要34元。

▲Fami!ce春日抹茶霜淇淋，綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合。（圖／全家提供）
▲Fami!ce春日抹茶霜淇淋，綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合。（圖／全家提供）

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