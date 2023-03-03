決戰南投！民進黨公職發動網路串聯 挺蔡培慧重返國會
南投立委補選將於明日投票，民進黨今（3）日上午10點發動「作伙挺培慧！進國會！」網路串聯，力挺黨籍候選人蔡培慧。新聞部主任張志豪表示，民進黨邀請黨籍立委及各縣市議員等黨公職在臉書分享「挺培慧、進國會」圖卡，藉由網路接力串聯來力挺「南投女兒」蔡培慧，同時也強力宣傳打電話動員催票；多位立委文章一發出即獲得廣大迴響，臉書分享與討論熱絡。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日上午發起「作伙挺培慧！進國會！」網路串聯活動，內容主要訴求拜託大家幫南投一個忙，打開手機看一下line好友、再看一下聯絡人，打給10個南投好朋友推薦蔡培慧。此外，也再次呼籲南投的青年學子再次買好車票、返鄉投票，讓蔡培慧贏、南投贏。
張志豪說，民進黨除了發起網路串聯活動外，晚間蔡培慧選前之夜將由總統蔡英文、兼任民進黨主席的副總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、黨籍立委林靜儀、羅美玲、吳思瑤、羅致政等黨公職倒場挺身，做最後衝刺，期盼南投人出門投票，「為南投爭一口氣」。
蔡培慧一早也再次在臉書拜託南投鄉親，明天一定要出門投票，讓認真會做事的人可以為南投來做事。她強調，「阿慧是南投的女兒，在這裡出生、長大，希望可以來反饋家鄉，為南投做更多事情」，此次補選，面對對手的各種不理智行為，自己仍秉持著信念，繼續努力到最後，南投一定要改變。