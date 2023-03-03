流水席之亂復活！輔大陳若儀10點嗆網友　男方職業意外曝

快看身分證！對中2碼或姓名有這字　藍鑽蝦、和牛吃到飽

▲快看身分證，只要對中「238」任二碼，或姓名有「如、姿、婉、娟」同音任一字，免費升級阿拉伯藍鑽蝦、基隆胭脂蝦吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲快看身分證，只要對中「238」任二碼，或姓名有「如、姿、婉、娟」同音任一字，免費升級阿拉伯藍鑽蝦、基隆胭脂蝦吃到飽。（圖／馬辣集團）

記者徐銘穗/綜合報導

為女力喝采，連鎖餐飲集團「馬辣」推出多款優惠活動，只要姓名中有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），或是身分證／健保卡號含「2、3、8」任二碼就能享有優惠，像是新馬辣和新馬辣Plus+免費升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋則是「XXL東石大蛤吃到飽」。

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馬辣集團3月優惠活動符合條件者，須注意至少2成人以上同行，且提前至少一天預訂並主動告知參加「三月升級活動」，即可享有以下優惠：

🔴熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

🔴哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

▲哞哞屋和牛燒肉三月升級活動，只要身分證號碼「238」任二碼或姓名中有「如、姿、婉、娟」任一字(可同音)」，不限時段、不限方案，指定「世界三大和牛」方案，即可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲只要符合馬辣集團三月優惠兩條件任一，於哞哞屋和牛燒肉指定「世界三大和牛」方案，即可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
🔴夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

🔴燒肉ChaCha 個人和牛燒肉：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。

▲馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋三月升級活動，只要身分證號碼「238」任二碼或姓名中有「如、姿、婉、娟」任一字(可同音)」，不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲只要符合馬辣集團三月優惠兩條件任一，於頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
🔴馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

🔴新馬辣經典麻辣鍋：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

🔴新馬辣經典麻辣鍋Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

▲只要符合馬辣集團三月優惠兩條件任一，於涮樂和牛鍋物 食べ放題指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」方案，全桌即可享「脆甜帆立貝吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲只要符合馬辣集團三月優惠兩條件任一，於涮樂和牛鍋物 食べ放題指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」方案，全桌即可享「脆甜帆立貝吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
🔴涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。

🔴問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐只需888元，經典湯頭任你挑，58道經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切、產地直送海鮮、新鮮時蔬。

🔴狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份(價值240元)，可累贈。

王品集團也有眾多優惠好康，享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌的「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，3/6～3/8限3天，各送出500張免費龍蝦券，而且活動期間凡是「姓名有龍」且「生肖屬龍」，到店內用套餐並出示身分證件正本，就能招待「免費龍蝦料理」，每人每店限兌換一次。

▲王品集團旗下3大中餐品牌，享鴨、莆田、丰禾共同推出「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，一次推薦9道創意龍蝦料理，3/6～3/8限3天，每日下午3點「王品瘋美食APP」開搶1,500張「龍蝦免費兌換券」。即日起至4/23加購699元爽吃龍蝦；凡「姓名有龍」且「生肖屬龍」，直接招待「免費龍蝦料理」。（圖／記者蕭涵云攝）▲享鴨、莆田、丰禾推出龍蝦趴活動，姓名有龍且生肖屬龍，直接招待免費龍蝦料理。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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