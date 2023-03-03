快看身分證！對中2碼或姓名有這字　藍鑽蝦、和牛吃到飽

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🔴熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。
🔴哞哞屋和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
🔴夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
🔴燒肉ChaCha 個人和牛燒肉：不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。
🔴馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
🔴新馬辣經典麻辣鍋：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
🔴新馬辣經典麻辣鍋Plus+：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
🔴涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。
🔴問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐只需888元，經典湯頭任你挑，58道經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切、產地直送海鮮、新鮮時蔬。
🔴狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份(價值240元)，可累贈。
王品集團也有眾多優惠好康，享鴨、莆田、丰禾3大中餐品牌的「龍耀星級 蝦 PA 登場」龍蝦趴活動，3/6～3/8限3天，各送出500張免費龍蝦券，而且活動期間凡是「姓名有龍」且「生肖屬龍」，到店內用套餐並出示身分證件正本，就能招待「免費龍蝦料理」，每人每店限兌換一次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！