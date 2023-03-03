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8點檔女神驚傳臉麻、暈倒疑中風？經紀人曝：她求好心切

▲陳小菁在《天之驕女》飾演反派角色，一度情緒激動到暈倒。（圖／三立）
▲陳小菁在《天之驕女》飾演反派角色，一度情緒激動到暈倒。（圖／三立）

記者江芷稜/台北報導

由台語劇《戲說台灣》發跡的女星陳小菁，轉戰8點檔表現頗獲注目，由於適應新環境，她一度因為壓力太大，導致臉部劇痛發麻，還懷疑自己是不是中風了？經紀人則向《NOWnews今日新聞》表示，陳小菁求好心切，拍戲非常認真，才會身體出現異狀，不過，歷經這幾年磨練，現在都能適應環境，避免熬夜太過勞累。

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▲陳小菁演惡女令人恨得牙癢癢。（圖 / 翻攝臉書）
▲陳小菁在8點檔詮釋惡女，令人恨得牙癢癢。（圖 / 翻攝臉書）
陳小菁在《戲說》經常飾演小家碧玉的角色，給人楚楚可憐的印象，不過轉戰8點檔後，也要順應劇情詮釋壞女人，甚至與亮哲演出外遇偷情情節。她接受《三立新聞網》專訪，透露曾經過度熬夜勞累，某次情緒波動較大時，眼前突然一片黑，在片場兩度暈倒嚇壞劇組，她才意識到身體在抗議了，「牙齦發腫、三叉神經痛影響到我的工作、表演，那種疼痛是無法忍耐的，痛到我臉頰麻掉，都以為我是不是中風」。

《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，她則緩頰說，陳小菁很感謝《戲說》磨練，無論正反派角色都演過，讓她能快速投入8點檔的節奏，只是偶爾拍戲節奏較趕，工作時間較長，才會突然暈倒，但熬夜並非常態，已經讓她適時調整步伐、放鬆心情，避免身心太過疲累。

▲陳小菁傳訊給亮哲（右）老婆「今天要幫妳老公按摩」。（圖／三立）
▲陳小菁挑戰偷情角色，還事先給亮哲（右）的老婆報備「今天要幫妳老公按摩」。（圖／三立）
陳小菁也很珍惜拍戲機會，畢竟趕戲時大家都是在同樣的高壓環境下工作，沒有人擁有特權，經紀人表示她個人對劇組沒有提特殊要求，反而會嚴格自律，要求自己一步到位，希望不要耽誤工作，拖延到大家太晚收工。

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