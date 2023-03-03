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台大醫院臨床試驗10年　完成新冠口服藥等成果

台大醫院臨床試驗10年　完成新冠口服藥等成果
台大醫院臨床試驗10年　完成新冠口服藥等成果

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」台大醫院與美商默沙東藥廠（MSD）簽署合作協議（MOU）滿10周年，台大醫院院長吳明賢表示，雙方共參與超過3000件臨床試驗，協助包含腫瘤免疫療法早期研究、新冠肺炎口服藥、肺炎鏈球菌新疫苗等開發，期許未來能持續深化合作，在2027年達到每年幫助百萬名民眾醫療需求的目標。

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提升台灣多科腫瘤患者整體存活率

台大醫院與默沙東早在1994年就首度合作高血壓治療的臨床試驗研究，2012年簽署雙方全面合作MOU，目前合作已達170個臨床試驗研究計畫，總計累積1,000名以上的患者得以接受最新的治療方式。

研究計畫中，超過半數為腫瘤藥物的研發，其餘囊括內、外婦兒等藥物臨床試驗。其中腫瘤免疫療法的早期研究（KEYNOTE-001）結果顯示，免疫治療有助於整體存活率，奠定免疫治療在各類癌別廣泛研究及醫療突破。往後也陸續進行肺癌、頭頸癌和乳癌等多科腫瘤患的臨床試驗，改善了多科腫瘤患者整體存活率。

同步掌握國際前瞻性藥物研發脈動

台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人表示，臨床試驗中心最主要的目的就是要驗證新藥的療效與安全性，藥物開發的成功關鍵在於開發者提供良好產品，加上執行研究單位以豐富經驗進行高品質、高效率的臨床研究。台灣進行臨床試驗的優勢就是擁有優秀的從業人員。

台大醫院臨床試驗中心成立20年，曾獲得USFDA、EMA、PDMA等多國審核通過，並三度獲AAHRPP評鑑為優秀受試者保護臨床機構，因此獲得默沙東認可，在2022年受邀參與全球前瞻臨床試驗合作計畫（Clinical Site Partnership CSP），目前全球僅20家頂尖醫療機構入選。

劉俊人指出，台大醫院的優勢在於擁有與國際同步的臨床試驗專業能力、具備20年以上執行多種疾病的臨床試驗計畫經驗、同時負責多個台灣特定疾病臨床試驗聯盟，包含肝臟、肺癌、乳癌、感染、心血管、胃腸及幽門桿菌、第一期臨床試驗等研發團隊。預期加入全球前瞻臨床試驗合作計畫，可吸引國際尖端醫療人才。

台大醫院醫學研究部主任楊偉勳表示，外界常認為參加臨床試驗就是「當白老鼠」，其實不然，台灣對於受試者保護的規範非常嚴謹，台大醫院臨床試驗中心不僅要接受外部評鑑，還有內部稽查，有人願意參與試驗才能推動醫療進步，「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56993

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