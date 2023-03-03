台大醫院臨床試驗10年　完成新冠口服藥等成果

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提升台灣多科腫瘤患者整體存活率台大醫院與默沙東早在1994年就首度合作高血壓治療的臨床試驗研究，2012年簽署雙方全面合作MOU，目前合作已達170個臨床試驗研究計畫，總計累積1,000名以上的患者得以接受最新的治療方式。
研究計畫中，超過半數為腫瘤藥物的研發，其餘囊括內、外婦兒等藥物臨床試驗。其中腫瘤免疫療法的早期研究（KEYNOTE-001）結果顯示，免疫治療有助於整體存活率，奠定免疫治療在各類癌別廣泛研究及醫療突破。往後也陸續進行肺癌、頭頸癌和乳癌等多科腫瘤患的臨床試驗，改善了多科腫瘤患者整體存活率。
同步掌握國際前瞻性藥物研發脈動台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人表示，臨床試驗中心最主要的目的就是要驗證新藥的療效與安全性，藥物開發的成功關鍵在於開發者提供良好產品，加上執行研究單位以豐富經驗進行高品質、高效率的臨床研究。台灣進行臨床試驗的優勢就是擁有優秀的從業人員。
台大醫院臨床試驗中心成立20年，曾獲得USFDA、EMA、PDMA等多國審核通過，並三度獲AAHRPP評鑑為優秀受試者保護臨床機構，因此獲得默沙東認可，在2022年受邀參與全球前瞻臨床試驗合作計畫（Clinical Site Partnership CSP），目前全球僅20家頂尖醫療機構入選。
劉俊人指出，台大醫院的優勢在於擁有與國際同步的臨床試驗專業能力、具備20年以上執行多種疾病的臨床試驗計畫經驗、同時負責多個台灣特定疾病臨床試驗聯盟，包含肝臟、肺癌、乳癌、感染、心血管、胃腸及幽門桿菌、第一期臨床試驗等研發團隊。預期加入全球前瞻臨床試驗合作計畫，可吸引國際尖端醫療人才。
台大醫院醫學研究部主任楊偉勳表示，外界常認為參加臨床試驗就是「當白老鼠」，其實不然，台灣對於受試者保護的規範非常嚴謹，台大醫院臨床試驗中心不僅要接受外部評鑑，還有內部稽查，有人願意參與試驗才能推動醫療進步，「你吃的每一顆藥，背後都有人挺身參與臨床試驗。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56993
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