治療HIV卻變胖？　體態走鐘別只怪藥物

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HIV感染者六大症狀醫師臨床觀察發現，感染者只要穩定治療，可與常人無異，但仍經常面臨焦慮、飲食、睡眠失調等生活壓力，甚至體態維持問題。根據一份台灣HIV感染者健康相關生活品質調查發現，焦慮沮喪、擔心外觀改變為感染者常見症狀。
１疲勞、缺乏精力(63.3%)
２入睡困難(63.3%)
３情緒低落(51.7%)
４外觀改變(51.7%)
５感到緊張焦慮(47.5%)
６皮膚狀況(40.8%)
90天你的理想型練習計畫許多感染者常有「用藥會變胖」的迷思，鄭健禹說明：「感染者穩定服藥抑制病毒量是最重要的第一步，不過有感染者因為擔心使用抗病毒藥物會增加體重。其實，藥物是否為體重增加的主因目前尚未有研究證實；而且當感染者穩定用藥控制病毒量、提升免疫力之後，吸收能力也會變好，因此會感覺治療後卻變胖、體態走樣。如果不想要這個『甜蜜負擔』，感染者可以跟一般人一樣從生活習慣下手，保持理想體態大家都一樣做得到！」
飲食聰明吃：
感染HIV病毒後，由於多種原因會造成身體的代謝、食物的消化吸收發生變化。建議應多吃水果和蔬菜等含有高營養物質與天然抗氧化劑，增加保護免疫系統。糖、油類食物與碳水化合物，雖能帶給感染者較多能量，但也因為高熱量更可能造成體重增加；鹽的攝取建議則適可而止，過多可能增加心血管負荷。
積極動起來：
國際研究證實，定期的心血管和肌力訓練，16週後HIV感染者能減少1.1公斤的腹內脂肪。運動不僅能提高肌肉力量，還能降低體重與三高危險因子。感染者可以維持固定一星期兩、三次的運動習慣，每次大約40至50分鐘有氧或肌力，降低慢性疾病與體態失控危機。
同儕多交流：
許多感染者因疾病汙名，生活中面臨壓力，甚至產生對自我的不認同、生活頓失動力而逐漸遠離人群。如果有任何心理壓力想要紓解，可以透過團體分享或尋求鄰近的心理醫師資源或相關單位的協助，勿將壓力悶在心中。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56990
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