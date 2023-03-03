全家開賣抹茶霜淇淋！搭配粉紅愛心甜筒 必喝咖啡買1送1
粉嫩草莓季結束後，全家帶來濃郁香醇的抹茶新品！包括春日抹茶霜淇淋與玄米抹茶紅豆酷繽。抹茶口味的霜淇淋為熱銷排行榜之一，本次睽違兩年後再度回歸，搭配限量粉紅色脆皮甜筒，細看還有小愛心，春日浪漫氛圍滿滿。此外，今起至3/5使用全盈+PAY 支付，大杯特濃美式買1送1。7-11則自3月8日起至3月12日期間，APP開賣濃萃美式10杯300元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家熱銷抹茶口味的霜淇淋強勢回歸，3月5日起開賣春日抹茶霜淇淋，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百，3月5日起祭出嘗鮮價45元（原價49元）；3月5日至3月7日APP隨買跨店取推出5支168元限定快閃，一支最低只要34元。
此外，全家玄米抹茶紅豆酷繽沙於3月8日起正式上市，至4月4日前使用全盈+PAY支付享嘗鮮價55元（原價65元），首推以湯匙挖的全新吃法，可吃到滿滿的剉冰口感，選用日本靜岡抹茶，茶香中帶點微苦，尾韻抹茶香氣回甘清香，結合萬丹紅豆達到完美平衡，可依自身心情喜好，選擇以吸管直飲或湯匙挖吃，每種吃法都別有一番風味。
全家在周末（3/3至3/5）使用全盈+PAY支付，門市享濃萃美式買1送1。7-11也推出咖啡促銷幫中華隊加油，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP同步發動好康，3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。