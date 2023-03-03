流水席之亂復活！輔大陳若儀10點嗆網友　男方職業意外曝

全家開賣抹茶霜淇淋！搭配粉紅愛心甜筒　必喝咖啡買1送1

▲全家霜淇淋換檔啦！春日抹茶霜淇淋強勢回歸，綜合口味可搭配小農牛奶，另限時三天開喝咖啡買1送1。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋換檔啦！春日抹茶霜淇淋強勢回歸，綜合口味可搭配小農牛奶，另限時三天開喝咖啡買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

粉嫩草莓季結束後，全家帶來濃郁香醇的抹茶新品！包括春日抹茶霜淇淋與玄米抹茶紅豆酷繽。抹茶口味的霜淇淋為熱銷排行榜之一，本次睽違兩年後再度回歸，搭配限量粉紅色脆皮甜筒，細看還有小愛心，春日浪漫氛圍滿滿。此外，今起至3/5使用全盈+PAY 支付，大杯特濃美式買1送1。7-11則自3月8日起至3月12日期間，APP開賣濃萃美式10杯300元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家熱銷抹茶口味的霜淇淋強勢回歸，3月5日起開賣春日抹茶霜淇淋，濃厚的茶香搭配滑順鮮奶，苦中帶甜不膩口，適合在春暖花開的季節品嚐；綜合口味搭配小農牛奶，100%生乳與抹茶完美結合，另外搭配限量粉紅色脆皮餅皮，浪漫氛圍百分百，3月5日起祭出嘗鮮價45元（原價49元）；3月5日至3月7日APP隨買跨店取推出5支168元限定快閃，一支最低只要34元。

▲「全家」玄米抹茶紅豆酷繽沙首推以湯匙挖的全新吃法。（圖／全家提供）
▲「全家」玄米抹茶紅豆酷繽沙首推以湯匙挖的全新吃法。（圖／全家提供）
此外，全家玄米抹茶紅豆酷繽沙於3月8日起正式上市，至4月4日前使用全盈+PAY支付享嘗鮮價55元（原價65元），首推以湯匙挖的全新吃法，可吃到滿滿的剉冰口感，選用日本靜岡抹茶，茶香中帶點微苦，尾韻抹茶香氣回甘清香，結合萬丹紅豆達到完美平衡，可依自身心情喜好，選擇以吸管直飲或湯匙挖吃，每種吃法都別有一番風味。

全家在周末（3/3至3/5）使用全盈+PAY支付，門市享濃萃美式買1送1。7-11也推出咖啡促銷幫中華隊加油，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP同步發動好康，3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。

▲7-11發動周六補班日優惠，茶飲、咖啡好康都有，門市祭出濃萃美式、黑糖珍珠撞奶、四季春青茶全買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11APP同步發動好康，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。（圖／業者提供）

全聯「6款濃茶甜點」登場！鐵觀音千層必衝　茶香超濃郁

限3天快衝！全家咖啡「買1送1」　7-11濃萃美式10杯300元

初春賞花揪團喝！「櫻浪啤酒」粉嫩登場　還有酸甜洛神花

搶便宜機票！澎湖花火節「加碼試放場」　200台無人機秀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀