《全動法》修法暫緩　陳建仁：公告14天後就會下架

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民進黨立委黃國書質詢時，關注近日《全動法》修法引起的社會爭議，陳建仁表示，全動動員是因應緊急狀況所需，而本來就有相關的準備法，只是現在因應新型態變化要修法，主要有兩個部分，一是準備，而是實施，國防部事先預告，只是要先蒐集各方意見，但顯然對社會溝通不夠，引起誤解。
陳建仁強調，所謂青年上戰場、青年武器生產、管制輿論等，都是不實誤解，需要進一步溝通。
有關青年造冊的部分，教育部長潘文忠表示，其實本來學校每年都會做編組的名冊，當要做訓練時，譬如萬安演習就會啟用，教育部已經正式行文學校，停止資料建置跟上傳，停止辦理青年服勤的相關建置資料，但名冊仍留在學校。
黃國書詢問，目前行政院對《全動法》的態度為何？陳建仁表示，第一，行政院請國防部跟相關部會蒐集相關意見，並檢討相關修法，第二，國防部要跟社會各界溝通，讓大家了解修法意義，第三，請國防部加強跟各部會聯繫，包括因應時勢改變，像是網路安全的部分，現有的修法還沒有顧及到新的挑戰。
黃國書追問，《全動法》修法是否暫緩？陳建仁說，修法預告會在公告14天後下架；至於是否還會再提修法？陳建仁說，要看各界意見，在整合後再看是否要重新提出。