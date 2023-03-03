北市公布公辦都更7599專案 蔣萬安：受理門檻降至75%
為實踐蔣萬安競選市長時所提出的都更政策，北市府今（3）日宣布都更「7599專案」，將都更第一階段受理意願門檻由90%降低至75%，並提出「早進場、幫試算、助選屋」等三大加值服務，期盼加速都更腳步。
記者呂炯昌／台北報導
台北市政府今日舉辦公辦都更政策升級首發記者會，都市更新處科長胡如君表示，「7599專案」計畫是在蔣萬安一上任後就研擬改善，這項都更方案的3大亮點：降低受理意願至75%、政府聯手民間技術團隊、協助試算與選屋，讓居民了解自身權益；申辦都更資格包括位於更新地區、基地面積達2000平方公尺以上、社區更新意願75%以上、未與潛在實施者簽訂同意書或意向書，只要達到都更法條規定的申請條件，歡迎民眾在8月31日前盡速申請。
蔣萬安致詞時表示，台灣位於地震帶上，經歷過921大地震，最近也看到了土耳其強震，人民不只想要居住舒適，更想要居住的安全，他在選舉期間就提出都市更新相關政見，今天提出的「早進場、幫試算、助選屋」方案，三大創新作法要來協助市民加速都更的速度。
蔣萬安表示，「公辦都更2.0」方案原本需要90%住戶同意都更，但根據過往經驗，要在第一階段就達到90%同意非常困難，因此才將第一階段門檻降低至75%，好處是讓政府可以提早進場協助。
蔣萬安強調，通過75%居民同意後，政府就會結合民間技術團隊，建立試算、規劃和說明會，讓本來還在觀望的居民可以了解相關的數據，增加他們參加都更的意願，等到90%住戶願意後，就會進入下一階段，住都中心就會進來做相關的評估，讓住戶充分了解分回後的權利價值，選配率達90%即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。