經典賽／澳洲隊到日本也在買東西！還拍影片感謝7-11

2023年世界棒球經典賽即將在3月8日開打，各組球隊都在緊鑼密鼓加強訓練，跟日本隊在同組的澳洲隊，已經到日本集訓，他們在府中市集訓，全力備戰B組賽事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在 Instagram 查看這則貼文 Team Australia 🇦🇺⚾️（@teamaustraliabaseball）分享的貼文不過澳洲隊也來到日本進行交流，跟當地小學生一起進行互動，更品嚐當地美食，看看不一樣的風景。澳洲隊也在近日公開球隊全部穿上球衣到7-11購物的畫面，看影片中的球員都專心挑選伴手禮，還有可以配球場練習的小點心，就感到很滿足。府中市民也到澳洲國家隊IG留言，感謝他們來集訓，澳洲隊預計將在經典賽9日對戰韓國，11日對戰中國，12日出戰日本，13日對決捷克。 在 Instagram 查看這則貼文 Team Australia 🇦🇺⚾️（@teamaustraliabaseball）分享的貼文更多「經典賽開打」相關新聞。經典賽／韓國隊大聯盟野手強力揮擊！完整30人集訓開始林襄魅力征服美國！樂天女孩將在大都會台灣日登場經典賽／王柏融熱身賽表現亮眼！曾豪駒：打擊流暢日職／世界第一座！火腿新球場首創 泡湯兼看球