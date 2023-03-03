NBA／恐怖太陽來了！緊張KD高效率　主帥：他放棄很多　

經典賽／澳洲隊到日本也在買東西！還拍影片感謝7-11

▲澳洲國家隊到日本也在買7-11的零食。（取自澳洲隊IG)
▲澳洲國家隊到日本也在買7-11的零食。（取自澳洲隊IG)

記者吳政紘/綜合報導

2023年世界棒球經典賽即將在3月8日開打，各組球隊都在緊鑼密鼓加強訓練，跟日本隊在同組的澳洲隊，已經到日本集訓，他們在府中市集訓，全力備戰B組賽事。

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不過澳洲隊也來到日本進行交流，跟當地小學生一起進行互動，更品嚐當地美食，看看不一樣的風景。

澳洲隊也在近日公開球隊全部穿上球衣到7-11購物的畫面，看影片中的球員都專心挑選伴手禮，還有可以配球場練習的小點心，就感到很滿足。

府中市民也到澳洲國家隊IG留言，感謝他們來集訓，澳洲隊預計將在經典賽9日對戰韓國，11日對戰中國，12日出戰日本，13日對決捷克。




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