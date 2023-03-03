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少子化衝擊！入伍人數逐年減少　韓國擬用AI駐守邊境

▲有韓媒引述韓國國防部消息，正在研擬未來讓AI機器人或無人機取代一般衛兵，駐守兩韓邊境的可行性。圖為兩韓非軍事區DMZ。（資料照／美聯社／達志影像）
▲有韓媒引述韓國國防部消息，正在研擬未來讓AI機器人或無人機取代一般衛兵，駐守兩韓邊境的可行性。圖為兩韓非軍事區DMZ。（資料照／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

AI人工智能話題近年越來越火熱，世界在迎來科技重大發展的同時，也想藉此解決少子化、生育率降低帶來的問題。韓國國防部正在研擬未來讓AI機器人或無人機取代一般衛兵，駐守兩韓邊境的可行性。

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根據韓國《中央日報》報導，韓國的低生育率在全球已是「名列前茅」，韓國統計廳上月22日公布的《2022年出生和死亡統計初步結果》顯示，去年總體生育率跌破0.8（0.78），比2021年還少了0.03。在2018年（0.98）首次跌破1之後，韓國的低生育率趨勢一直持續至今，工作忙、高房價是民眾不願意生養的主因，低生育率、老齡化、適齡勞動人口的減少已是必然。

在這種情況下，韓國入伍的年輕男子數量勢必也會跟著減少，因此韓國國防部已將科技站崗列為國防創新課題之一，希望能使用配有人工智能（AI）的無人機、機器人或無人哨，對鐵柵欄沿線進行看守，只安排少數兵力負責管理這些設備。經過優化後，系統在夜間或惡劣天氣下也可以識別、追蹤兩韓軍事分界線以北的物體，過濾自然環境、動物等因素導致的錯誤警報，並對敵人的攻擊做出反擊。

韓國政府消息人士聲稱，預計今年完成概念設計，明年選擇地點進行部署測試，一旦成功，部署在停戰線執行看守任務的兵力就能縮減，並把重心放在內部應對未來威脅的培養上。

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