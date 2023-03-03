威力彩衝11.5億元！2款刮刮樂也搶市 頭獎最高有500萬元
威力彩頭獎已連續13期摃龜，下期衝11.5億元，大樂透今（3）日晚間也將開獎，頭獎有望上看3.7億元，但如果覺得威力彩、大樂透頭獎太難中，台灣彩券公司也推出2款刮刮樂新品，總獎項超過230萬個、總獎金逾13.4億元，其中「獎金紅不讓」更搭配第5屆世界棒球經典賽即將開賽，話題性十足，而2款刮刮樂的整體中獎率最高有4成2，最高頭獎有2個500萬元，還有3個頭獎200萬元。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司今日共推出「大富大貴」及「獎金紅不讓」2款刮刮樂新品，其中「大富大貴」每張售價新臺幣500元，票面上置身在閃亮金幣堆中的兩隻招財貓笑靨迎人，左「富」右「貴」討喜又可愛，搭配貴氣十足的日式金扇、千万両金幣等財富元素，在各式粉嫩繽紛的和風圖騰烘托下更添刮獎趣味，重點還提供多種簡單有趣的玩法，高達14次中獎機會，共有2個頭獎500萬元，總獎項超過105萬個，總獎金逾8.7億元，總中獎率42.02%。
另一款「獎金紅不讓」刮刮樂，每張售價200元，票面上屏氣凝神的打者面對全場熱血沸騰的觀眾奮力揮棒擊球，宛如擊出全壘打的緊張刺激，為呼應遊戲主題還運用打擊者、冠軍盃與計分板作為遊戲刮區設計，也將棒球運動各種元素如球衣、捕手面罩、壘包等設計作為對獎符號，共有3個頭獎200萬元，1000元（含）以上的獎項超過13萬個，總中獎率35%，尤其適逢第5屆世界棒球經典賽與中華職棒即將開打，讓刮刮樂更增添話題性。