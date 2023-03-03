回顧林明溱豪宅、護子爭議　綠籲挺蔡培慧、推翻南投王朝

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃建嘉質疑，林明溱用自己兒子林儒彬擔任立委辦公室副主任、南投縣黨部主委、縣長特助，南投難道找不到任何「非林氏家族」的年輕人來栽培嗎？全南投的年輕人都沒有林儒彬優秀嗎？
黃建嘉表示，林明溱起初強詞奪理，稱他「一棟」2300萬的豪宅是來自選舉補助款跟存款，結果林家豪宅一棟接著一棟被揭露，林明溱發現無法再次圓謊後，立即改口怒嗆「你們又不是税務機關憑什麼查我」、「有問題自己去查，不要找我麻煩」，這樣的高傲惡劣，跟威權時代有什麼不一樣？
黃建嘉也提到，林明溱掌權30年，南投堆起了一座一座垃圾山，惡臭熏天，縣民苦不堪言；但林明溱卻將垃圾問題推給隔壁的「台中市長」林佳龍。林明溱之後發現林佳龍擔任台中市長任內比現任市長盧秀燕更認真於協助南投後，又耍賴稱「我不想提這個了」。
黃建嘉說，近期南投「只拆民進黨的布條，而不拆林明溱的抹黑文宣」，還假稱因為「民進黨都沒有檢舉」。其實南投縣選委會不敢說的是，民進黨支持者已經打了數十通檢舉，但林陣營的數萬條抹黑布條還是樹立在南投的每一條路口、公共設施上，因為連選委會也不敢得罪南投土皇帝。
黃建嘉認為，林明溱在南投「權勢滔天，謊話連篇」，吃定南投縣民，利用自己長期經營的勢力，來維持地方派系的利益，過去掌權30年帶給林家「歐式豪宅」、「特權黑官」、「家族王朝」，卻把「垃圾」、「謊言」、「威權」留給南投。這次立委補選是南投縣「非林氏家族」陣營15年來最接近勝利的一次，明天投票，敬請南投鄉親一起用選票支持蔡培慧、推翻「南投土皇帝」的王朝！
更多「南投立委補選決戰」相關新聞。