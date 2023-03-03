亞太地區專家聚焦女性健康　新北市衛生局長分享HPV防治經驗

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新北市HPV疫苗接種率超日本、韓國及澳洲平均值子宮頸癌防治包含預防、篩檢及積極治療等面向。有鑑於九成以上的子宮頸癌與人類乳突病毒有關[4]，世界衛生組織提出2030年消除子宮頸癌之90/70/90目標，包括
- 90%女孩於15歲時接種HPV疫苗
- 70%的女性在35歲前接受高效能的子宮頸癌篩檢
- 90%被確診為子宮頸癌的女性能得到治療及照護
積極落實抹片篩檢推廣，新北市子宮頸癌死亡率低於全國平均除了施打疫苗積極預防，定期篩檢也是防治的重要一環。實證顯示大規模子宮頸抹片篩檢可降低 60-90%子宮頸癌發生率與死亡率。我國自1995年起即提供三十歲以上女性子宮頸抹片免費篩檢服務，25年來累積篩檢率達 82.7%；而新北市無論每年抹片檢查、或每三年一次抹片檢查篩檢率皆高於全國平均，新北市除HPV疫苗接種外，亦率先成為全國補助未滿30歲或未具健保資格之女性，免費做子宮頸抹片檢查的縣市。在積極預防與篩檢下，我國子宮頸癌發生率已逐年下降，全國發生率自2010年每十萬人口10.81，下降至2020年每十萬人口7.78；全國死亡率也自2010年的每十萬人口4.41，下降至2021年每十萬人口2.8。就新北市而言，死亡率普遍低於全國，防治表現卓越。
積極預防、定期篩檢為遠離子宮頸癌的不二法門新北市人口數全國居冠，加上城市幅員廣大，政策推廣與落實的困難度相較其他縣市更高，然在子宮頸癌防治上卻創下領先表現，新北市衛生局長陳潤秋分享，除了領先布局的HPV公費接種政策外；在抹片檢查上，新北市積極利用便捷的巡迴車提供到點社區篩檢服務，並積極輔導轄區醫院設置子宮頸抹片快速通關服務，連結院內相關資源、建置門診主動提示系統等，積極提升預防成效；而在這兩年，也力促HPV篩檢在產官學上的學術研究，以期能造福新北婦女及未來政策之參考。陳局長說明，遠離子宮頸癌的威脅，積極預防、定期篩檢都是不二法門，呼籲全民都該支持並鼓勵女性積極篩檢、主動預防，共同守衛健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56989
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