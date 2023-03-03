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亞太地區專家聚焦女性健康　新北市衛生局長分享HPV防治經驗

亞太地區專家聚焦女性健康　新北市衛生局長分享HPV防治經驗
亞太地區專家聚焦女性健康　新北市衛生局長分享HPV防治經驗

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台灣為防治子宮頸癌而推動國中生公費接種HPV疫苗，2022年接種率已達92%，超越全球平均及鄰近已開發國家。Wildtype Media Group和羅氏診斷舉辦的亞太區年度診斷論壇，邀請新北市衛生局長陳潤秋分享台灣防治子宮頸癌的成功經驗，讓亞洲各國專家了解台灣在女性健康議題上的貢獻。

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子宮頸癌為女性最常見的癌症，每年造成全球至少34萬人死亡，也是我國常見的女性十大癌症死因之一。為防治子宮頸癌，我國自2019年推動入學國中女生公費接種人類乳突病毒(HPV)疫苗，至2022年已達92%的接種率，遠超過全球平均，更超過鄰近已開發國家包含日本、韓國及澳洲等，新北市更在去年創下92.91%的高接種率表現。Wildtype Media Group攜手羅氏診斷於3月1日舉辦亞太區年度診斷論壇，今年以”Freedom to Be #EveryWoman”關懷女性健康為主題，邀請亞太地區各國專家探討女性健康議題。新北市衛生局長陳潤秋特別受邀，分享我國HPV及子宮頸癌防治的成功經驗，讓亞洲各國專家看見台灣。

新北市HPV疫苗接種率超日本、韓國及澳洲平均值

子宮頸癌防治包含預防、篩檢及積極治療等面向。有鑑於九成以上的子宮頸癌與人類乳突病毒有關[4]，世界衛生組織提出2030年消除子宮頸癌之90/70/90目標，包括

  • 90%女孩於15歲時接種HPV疫苗
  • 70%的女性在35歲前接受高效能的子宮頸癌篩檢
  • 90%被確診為子宮頸癌的女性能得到治療及照護
我國在各面向皆積極落實，其中透過校園公費HPV疫苗施打政策，全國國中入學女生接種率在2022年就已達92.0%，超過WHO提出的目標值。而新北市更是我國最早推動大規模HPV疫苗接種的縣市，提前國家政策多年，自2010年推動迄今，HPV疫苗年度接種數量為全國之冠，至今已有超過21萬人受惠。

積極落實抹片篩檢推廣，新北市子宮頸癌死亡率低於全國平均

除了施打疫苗積極預防，定期篩檢也是防治的重要一環。實證顯示大規模子宮頸抹片篩檢可降低 60-90%子宮頸癌發生率與死亡率。我國自1995年起即提供三十歲以上女性子宮頸抹片免費篩檢服務，25年來累積篩檢率達 82.7%；而新北市無論每年抹片檢查、或每三年一次抹片檢查篩檢率皆高於全國平均，新北市除HPV疫苗接種外，亦率先成為全國補助未滿30歲或未具健保資格之女性，免費做子宮頸抹片檢查的縣市。在積極預防與篩檢下，我國子宮頸癌發生率已逐年下降，全國發生率自2010年每十萬人口10.81，下降至2020年每十萬人口7.78；全國死亡率也自2010年的每十萬人口4.41，下降至2021年每十萬人口2.8。就新北市而言，死亡率普遍低於全國，防治表現卓越。

積極預防、定期篩檢為遠離子宮頸癌的不二法門

新北市人口數全國居冠，加上城市幅員廣大，政策推廣與落實的困難度相較其他縣市更高，然在子宮頸癌防治上卻創下領先表現，新北市衛生局長陳潤秋分享，除了領先布局的HPV公費接種政策外；在抹片檢查上，新北市積極利用便捷的巡迴車提供到點社區篩檢服務，並積極輔導轄區醫院設置子宮頸抹片快速通關服務，連結院內相關資源、建置門診主動提示系統等，積極提升預防成效；而在這兩年，也力促HPV篩檢在產官學上的學術研究，以期能造福新北婦女及未來政策之參考。陳局長說明，遠離子宮頸癌的威脅，積極預防、定期篩檢都是不二法門，呼籲全民都該支持並鼓勵女性積極篩檢、主動預防，共同守衛健康。 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56989

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