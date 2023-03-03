施政報告狂讚蔡英文挨批 陳建仁反擊：我有做院長的樣子
行政院長陳建仁2月24日首度赴立法院進行施政報告，卻引來民進黨前立委林濁水諷是最特別的「閣揆」，賣力稱讚總統蔡英文英明，何不取消施政報告，由總統到立法院發表國情咨文就好？對此，陳建仁今（3）日赴立法院備詢，被問及對自己施政報告表現滿意？他回應，不會為自己打分數，但也強調「我有做院長的樣子。」
記者翁子竣／台北報導
立法院今上午進行總質詢，國民黨團總召曾銘宗質詢問陳建仁，對於2月24日赴立院施政報告表現滿不滿意？陳建仁答詢回應，「我不對自己打分數」。曾銘宗繼續說，外界認為你沒有行政院長格局，身為總統的執行長，對於這樣的批評有無意見？
陳建仁則表示，他做為行政院長，就是為2300萬人民造福，會把政院長工作做好，帶領各部會做最好的全民服務，並把全民都照顧得很溫暖且安居樂業。聞此，曾銘宗則批，這是林濁水的看法，2300萬民眾都希望你當院長，就應該要有院長的樣子。陳建仁則直言，「我做院長是有院長的樣子。」
不過，曾銘宗仍不滿說，就連民進黨大老都說你沒有，要做院長就要有院長的樣子，希望要做得到，而不是只有口頭說說。曾銘宗更痛批，陳建仁號稱溫暖堅韌，但目前國內缺蛋、缺水、缺藥，也不願意檢討錯誤能源政策、改革勞保財務黑洞，只是想把爛攤子留給下一任，沒魄力解決問題。