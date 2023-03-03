北市公辦都更門檻降至75% 黃瀞瑩提醒：做好人力配置
台北市政府今（3）日公布都更「7599專案」，都更第一階段受理意願門檻由90%降低至75%，並提出「早進場、幫試算、助選屋」等三大加值服務，期盼加速都更腳步。對此，民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩表示樂觀其成，但也要提醒市府因應都更門檻降低做好人力配置。
記者呂炯昌／台北報導
台北市政府今日舉辦公辦都更政策升級首發記者會，市長蔣萬安表示，「公辦都更2.0」方案原本需要90%住戶同意都更，但根據過往經驗，要在第一階段就達到90%同意非常困難，因此才將第一階段門檻降低至75%，好處是讓政府可以提早進場協助。
蔣萬安強調，通過75%居民同意後，政府就會結合民間技術團隊，建立試算、規劃和說明會，讓本來還在觀望的居民可以了解相關的數據，增加他們參加都更的意願，等到90%住戶願意後，就會進入下一階段，住都中心就會進來做相關的評估，讓住戶充分了解分回後的權利價值，選配率達90%即可選定為公辦都更案件，並辦理後續招商及審議作業。
針對台北市政府今日宣布降低公辦都更第一階段門檻，黃瀞瑩表示，都更一直以來最難解決的是人的問題，許多民眾對都更感到卻步，是因為過程中有許多的不確定性，對於放寬門檻確實樂觀其成，但她也要提醒市府因應都更門檻降低做好人力配置。