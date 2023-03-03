「疫苗+1」專區上線！3/6開跑3族群適用　接種8QA一次看

贈勳李大維、沈榮津　蔡英文期許發揮所長、繼續一起打拚

▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，肯定過去表現，也期勉兩人未來繼續打拚。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，肯定過去表現，也期勉兩人未來繼續打拚。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文今（3）日上午頒授前總統府秘書長、海基會董事長李大維「一等卿雲勳章」及台灣金控董事長、前行政院副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發展的貢獻與付出，期盼未來在不同工作崗位上，繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，肯定過去表現，也期勉兩人未來繼續打拚。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，肯定過去表現，也期勉兩人未來繼續打拚。（圖／總統府提供）
蔡英文致詞時表示，李大維和沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位是長於外交、兩岸及國安領域，另一位是長於經濟、產業及能源領域。過去，他們在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，他們專業優秀的表現，大家也是有目共睹。

蔡英文指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為台灣創造更寬廣的外交空間。後來，李大維出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為台灣推動兩岸交流，也為台灣守護區域的和平穩定。今天頒授「一等卿雲勳章」，感謝李大維多年來為國家的奉獻付出。

蔡英文表示，沈榮津是財經領域的專家，他的字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達。

蔡英文提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈榮津馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手，其所主導的「投資台灣」方案，更是讓台灣在這幾年經濟穩定成長。

此外，蔡英文也說，沈榮津積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。今天頒授「一等景星勳章」，感謝沈榮津辛苦的付出。

蔡英文說，現在李大維及沈榮津在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。她要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。

在場觀禮者尚包括李大維夫人池琳、沈榮津夫人沈陳明玉、長子沈佑謙、二子沈卓緯等親屬，以及總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、張惇涵、海基會秘書長邱垂正、台灣金控總經理魏江霖等人。

▲蔡英文今日頒贈李大維「一等卿雲勳章」，肯定其過去表現，期勉未來繼續打拚。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日頒贈李大維「一等卿雲勳章」，肯定其過去表現，期勉未來繼續打拚。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日頒贈沈榮津「一等景星勳章」，期勉未來繼續為國貢獻。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日頒贈沈榮津「一等景星勳章」，期勉未來繼續為國貢獻。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，兩人家屬也現身觀禮。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今日贈勳李大維、沈榮津，兩人家屬也現身觀禮。（圖／總統府提供）

美國宣布再對我軍售　總統府感謝：萬全準備是為了避戰

日媒稱9成我軍官退役赴中　總統府駁斥、籲國人支持國軍

接見加拿大駐台大使　蔡英文感謝支持台灣、盼強化合作

掌內政部下苦功！林右昌首備詢誠懇對答　不分黨派都讚賞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀