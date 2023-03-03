贈勳李大維、沈榮津　蔡英文期許發揮所長、繼續一起打拚

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蔡英文指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為台灣創造更寬廣的外交空間。後來，李大維出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為台灣推動兩岸交流，也為台灣守護區域的和平穩定。今天頒授「一等卿雲勳章」，感謝李大維多年來為國家的奉獻付出。
蔡英文表示，沈榮津是財經領域的專家，他的字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達。
蔡英文提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈榮津馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手，其所主導的「投資台灣」方案，更是讓台灣在這幾年經濟穩定成長。
此外，蔡英文也說，沈榮津積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。今天頒授「一等景星勳章」，感謝沈榮津辛苦的付出。
蔡英文說，現在李大維及沈榮津在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。她要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。
在場觀禮者尚包括李大維夫人池琳、沈榮津夫人沈陳明玉、長子沈佑謙、二子沈卓緯等親屬，以及總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、張惇涵、海基會秘書長邱垂正、台灣金控總經理魏江霖等人。