南投女婿深夜po文力挺 林明溱：郭台銘知我見義勇為
南投立委補選明天將投票，鴻海集團創辦人郭台銘2日晚間發文力挺國民黨候選人林明溱，讓藍軍士氣大振。林明溱今受訪時表示，郭台銘知道他的個性見義勇為、該做的事情就勇敢承擔，如今在臉書表達支持，讓他信心十足。
記者顏幸如／南投報導
郭台銘妻子曾馨瑩的老家在南投，以「南投女婿」自居的他，這些年以永齡基金會名義回饋不少南投建設。昨晚10時郭台銘在臉書發文，指前縣長林明溱和他一樣，在疫情嚴重時一心想採購BNT疫苗，卻遭有心人士排山倒海攻擊、憑空臆測林明溱要購買快過期的瑕疵疫苗，民進黨內也對上海復星大作文章。但林明溱在艱困中持續努力，即便遭受政敵抹黑攻擊依舊心繫縣民，讓他相當敬重，懇請南投鄉親們支持林明溱。
林明溱今（3）日上午和縣長許淑華等人開記者會，喊出「守護南投，缺你一票」，呼籲南投鄉親一起守護立委這一席，支持他進立法院阻擋《全動法》等不當法令。他受訪時表示，郭台銘知道他的個性見義勇為、該做的事情就勇敢承擔，如今透過臉書表達支持，讓他信心十足，相信縣民看到郭董發聲，也會認為林明溱是一個會做事情的人，相信對自己選情有很大幫助。
對於新北市長侯友宜未出席今晚的選前之夜活動，國民黨文傳會副主委林家興回應表示，侯友宜先前已親赴竹山陪林明溱掃街拜票，今晚因另有市政行程，特地錄製一段影片，呼籲鄉親支持實在做事的前縣長林明溱。