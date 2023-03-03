本土劇女神突告別！王晴曝「1部位」急惡化：左手都麻痺
36歲女星王晴因姣好外貌被封為「本土劇林志玲」，也透過出演八點檔《世間情》、《甘味人生》等廣為人知，不過她自從2018年客串演出《炮仔聲》後，就消失在本土劇5年，上個月好不容易宣布回歸，卻又因健康狀況亮紅燈而不得不休息，還透露自己狀況惡化到連左手都麻痺了，讓大批劇迷感到十分不捨。
記者賴禹妡/台北報導
王晴在八點檔界消失5年，上月初才興奮宣佈回歸，在本土劇《一家團圓》中飾演一名女鬼，這個角色也是王晴過去一直很想嘗試的類型，直呼玩得很開心、過癮，沒想到才重返半個月，就因工作太過操勞而導致脊椎快速惡化，甚至一度嚴重到左手麻痹，需要在腰間穿戴護具固定，不得不正視病況。
「謝謝大家，愛妮下台ㄧ鞠躬！」王晴1日在臉書上發文宣布劇中角色領便當，也一一點名同劇的演員，包含李亮瑾、江國賓和亮哲等人，表示雖然這次共事時間很短，「但能在我做鬼的這段時間遇到你們，我真的覺得很幸福」。
王晴也透露，許久沒遇到夏語心，沒想到再次見面，對方已經變成一位非常優秀的演員，「如果我以後有小孩一定要讓他去學跳舞！體力這麼好又聰明活潑」，最後也感謝大家在她狀態不好時的照顧，「希望下次能用更好的狀態跟大家見面」。
貼文曝光後，許多明星好友也在下方留言替王晴加油，李新喊「辛苦啦！趕快去把身體養壯壯」，黃豪平幽默提到劇中情節「不要再遇到壞男人了」，黃瑄則說「好喜歡你們，超捨不得的」，另外還有不少戲迷表示，「最美的女鬼好好休息，捨不得你的離開」、「謝謝善良可愛活潑愛妮的存在，不捨得呀～一定要轉世回來呀」。