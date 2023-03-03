抗不過地震！花蓮50年老飯店1原因急停業 業者發聲吐4字
花蓮東旭觀海酒店在花蓮在地深耕50年，3/1突在網站上公佈「即日起停止營業」，令大票老顧客錯愕不已。聲明中指出，花蓮東旭觀海酒店因進行整改規劃，只好宣布停止營業。為此《NOWnews今日新聞》致電業者求證，對方表示因酒店的耐震係數經過花東頻繁地震後，經評估相當不夠，為保障旅客及員工安危，才出此下策。業者也表示目前已在積極協助處理旅客轉房到其他酒店或取消訂單退款；至於會不會重新再見面？東旭觀海酒店僅低調回應「無從得知」，得確保安全無虞才有可能有機會重新開幕。
記者汪睿琦/綜合報導
東旭觀海酒店表示，先前228連假酒店訂單已經爆滿，可說是一房難求，高人氣延續到3月，到目前為止旅客訂單仍舊相當多。宣布停業後，東旭觀海酒店仍積極協助房客轉房、聯繫到其他酒店，或取消訂房退款等，館內員工也按勞基法辦理資遣後續工作，「絕對會對房客、員工等負責到底。」目前也已處理完畢1/3的訂單。
東旭觀海酒店也說，目前從3/1起就已經不再接受訂單，google評價頁面上也大大標記上「暫停營業」。至於修繕過後還會再重新與旅客見面嗎？東旭觀海酒店低調回應「無從得知」，表示還是得看業主能否將酒店改建的安全無虞，確保旅客及員工安全萬無一失，才有可能有機會重新開幕。