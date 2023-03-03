達美樂小披薩「改名中披薩」！網酸想漲價 真實原因曝光
許多人開派對時，總是喜歡點披薩來吃，然而各家披薩店也經常推出許多噱頭，例如套餐組合、特別口味的披薩等等，或者常見的外帶買大送大、外送買大送小優惠等等。不過近日，就有網友發現達美樂近日推出「中披薩」，結果卻被抓包「中披薩」的尺寸大小只不過是原本的「小披薩」，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
近日，有網友在PTT貼文指出，最近發現達美樂多了「中披薩」這個品項，本來以為是新尺寸，仔細一看其實就是原本9吋的小披薩… 想說難道個人披薩「升級」為小披薩嗎？ 但目前也並未改名，達美樂這招是什麼盤算？ 還是之後會推出一個小於9吋、大於個人披薩的新尺寸？
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是在玩文字遊戲嗎？根本份量就沒有變在那邊升級」、「以後外送買大送中讚讚」、「所以到底是怎樣，是小披薩份量沒變，變成中披薩這樣喔？」、「是想要漲價才改名是不是啦」、「大奶微微，我們沒有小杯哦，只有中杯跟大杯」、「事實上不會跟6吋披薩混淆的話反而是好事吧....」。
事實上，達美樂的「小披薩」一直以來都是以9吋沒錯，然而達美樂還有一個「個人獨享披薩」是6吋，大披薩則是12吋，不過經常有民眾在購買時常常誤會成「小披薩」是6吋，但其實那是「個人披薩」的尺寸。
而《NOWnews》也詢問達美樂官方，達美樂表示，目前無論是外帶還是外送，都是優惠買一送一，也就是說消費者「買大送大」、「買中送中」，不會有「買大送中」的問題；另外達美樂的披薩尺寸一直以來都只有三種，分別為個人披薩6吋、中型披薩9吋以及大型披薩12吋，這次會將「9吋小披薩」更名為「中披薩」是因為太多消費者混淆「小披薩」跟「個人披薩」的尺寸，所以才直接調整品名！跟網路謠傳偷漲價、玩文字遊戲無關。