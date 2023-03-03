傳當侯友宜副手選2024總統？李貴敏否認：沒有被徵詢
國民黨2024總統選舉布局風聲不斷，呼聲最高的新北市長侯友宜被點名最有可能參選。媒體報導指出，侯友宜陣營以「女性、專業、留美」等3大條件尋覓副手人選，而國民黨立委李貴敏就是代表人物，與副總統賴清德、駐美大使蕭美琴對決。對此，李貴敏今（3）日接受廣播節目專訪表示，他沒有被侯友宜或幕僚所徵詢。不過，他也提到，確實有人盼他多擔當一點責任。
記者翁子竣／台北報導
據媒體報導，侯友宜陣營預估，賴清德代表民進黨參選可能性最大，搭檔副手最加分的是蕭美琴；因此，侯營委託黨內大老，提供可和蕭美琴對決的副手人選，女性、專業、留美相關經歷為首選，而曾赴美留學，並考取美國加州律師資格的李貴敏就是代表人物。
針對傳有望與侯友宜搭檔選2024總統傳聞，李貴敏今接受廣播節目《尹乃菁時間》專訪時坦言，侯友宜沒有徵詢他，他得到這個消息，也是上午從媒體報導上看到。李貴敏說，對於2024民眾很憂慮，因全球都對疫後經濟做準備與規劃，但執政黨在這部分卻完全不進入狀況，花很多心力在南投立委補選與其他問題。
李貴敏強調，在此情況之下，民眾有很多的疑慮，質疑國家是否將不專業的人，放在重要的位置上，卻不把國家發展當一回事。李貴敏重申說，特別感謝大家對他的指教與抬愛，但事實上他沒有被徵詢，包括侯友宜及其幕僚都沒有。
主持人尹乃菁追問，共同朋友有無做出相關建議？李貴敏回應，「的確有人希望他能多擔當一點責任」，他當律師較少處理國內的事情，比較喜歡處理國際事務，不管美國、日本大公司都是手下敗將，因此他猜測可能是因為這樣的關係，加上台灣現正面臨的局勢，需要有一個懂國際事務的人出來。