女神節咖啡！超商拿鐵今起28元 特濃美式買1送1不限冰熱
3月8日國際婦女節將到來，業者積極打造女神節搶客，OKmart今起至3月10日，憑門市寄、取件包裹的小白單，可享莊園級美式／拿鐵，不限冰熱第2杯10元，並可搭配自帶杯扣5元優惠，原價55元的拿鐵，最低可用28元開喝。同時全家使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買一送一，且不限冰熱可任選，換算下來平均單杯28元，也可疊加自帶杯折扣。
記者鍾怡婷/綜合報導
即日起至3月10日，於OKmart門市寄取包裏，憑專屬小白單享OKCAFE大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱第2杯10元。還有3月8日至3月10日連續三天，至全台門市購買大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送一優惠。
OKmart線上商城OKmall同步於3月5日至3月8日，推出女神節咖啡優惠，像是大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再加碼贈OKpoint 1388點。
全家今（3）日起至3月5日限時3天，門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買一送一，且不限冰熱可任選，換算下來平均單杯28元。喜歡喝精品咖啡的民眾，也別錯過3月6日周一限定活動，APP隨買跨店取推出單品美式、單品拿鐵同品項買6送6。