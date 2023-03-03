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女神節咖啡！超商拿鐵今起28元　特濃美式買1送1不限冰熱

▲超商咖啡優惠再一發！OK超商網購寄取享咖啡第2杯10元。（圖／OKmart提供）
▲超商咖啡優惠再一發！OK超商網購寄取享咖啡第2杯10元。（圖／OKmart提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

3月8日國際婦女節將到來，業者積極打造女神節搶客，OKmart今起至3月10日，憑門市寄、取件包裹的小白單，可享莊園級美式／拿鐵，不限冰熱第2杯10元，並可搭配自帶杯扣5元優惠，原價55元的拿鐵，最低可用28元開喝。同時全家使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買一送一，且不限冰熱可任選，換算下來平均單杯28元，也可疊加自帶杯折扣。

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即日起至3月10日，於OKmart門市寄取包裏，憑專屬小白單享OKCAFE大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱第2杯10元。還有3月8日至3月10日連續三天，至全台門市購買大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送一優惠。

OKmart線上商城OKmall同步於3月5日至3月8日，推出女神節咖啡優惠，像是大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再加碼贈OKpoint 1388點。

全家今（3）日起至3月5日限時3天，門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式（55元）買一送一，且不限冰熱可任選，換算下來平均單杯28元。喜歡喝精品咖啡的民眾，也別錯過3月6日周一限定活動，APP隨買跨店取推出單品美式、單品拿鐵同品項買6送6。

▲3月7日前大杯單品拿鐵、單品美式2杯109元，可寄杯跨店取、上共10杯，無兌換期限。（圖／全家提供）
▲喜歡喝精品咖啡的民眾，也別錯過3月6日周一限定活動，APP隨買跨店取推出單品美式、單品拿鐵同品項買6送6。

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