報導9成退役軍官是共諜引不滿 男闖日經台北辦公室潑尿
《日本經濟新聞》日前在報導中指稱「台灣9成退役軍官赴陸出賣情報」、「台灣國軍中有很多協助中國的間諜」等語，掀起社會熱論，稍早傳出，一名民眾疑似不滿報導，在今（3）日上午11時許，前往日經新聞位於北市松山的辦公室潑尿抗議，同時要求日媒在24小時內對不實報導道歉。
記者林莞茜／台北報導
《日經新聞》在2月28日發布「台灣未知的真面目」，報導中提及台灣退役軍官，有高達9成前往中國販售國軍情報，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬昨日知悉後，怒斥日媒報導「胡說八道！」國防部也在深夜緊急回應「國軍為中華民國生存發展而戰」，直指相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定。
對此，今日稍早有網友疑似相當不滿，在社群裡宣稱，自己已前往日經新聞社台北辦公室潑尿，「對台灣退伍軍人抹屎，只好對你潑尿表達抗議」，並且要求《日經新聞》在24小時內對台灣軍人不實報導道歉，該名網友表示「我其實沒當兵，但是我家很多長輩都是退伍軍人，對國家忠貞不二」。
據了解，《日經新聞》已報案，台北市警察局松山分局民有派出所通知涉案人，在明天下午到案針對相關情事進行說明。