選戰最後一天累了！林明溱記者會猛打哈欠

南投立委補選明天投票，國民黨上午為林明溱開記者會，呼籲支持者留心綠營晚會出奧步。但林明溱在記者會不斷打哈欠，引起媒體注意。他表示自己一生清廉，民進黨卻全黨打他一人，有時難免身心俱疲，「但是我會越戰越勇」。
記者顏幸如／南投報導
國民黨今（3）日在南投縣黨部舉行記者會，由縣長許淑華、立委馬文君、縣議員游顥和宋懷琳陪同林明溱出席，但林明溱在別人發言時不斷打哈欠，光是許淑華發言的5分鐘，他就打了2次哈欠、前後左右搖擺10幾次，好幾次眼皮快要撐不開，最後示意旁人遞來瓶裝水，喝了一大口後稍微提神。
記者會後，媒體問林明溱是否很累？他透露今早7點就去「站崗（路口拜票）」，這次他以一人之力，面對來自對手由總統、副總統、行政院中央各部會官員輔選的壓力，不斷打壓攻擊、抺黑他沒建設，他當然要抵抗，有時難免身心俱疲，「但是我會越戰越勇，不會因為打壓抹黑就失去信心」。許淑華也說，林明溱一生為南投奉獻，卻飽受打壓，令人看了很不捨。
國民黨部文傳副主委林家興指出，目前收到情資，綠營候選人蔡培慧在選前造勢晚會可能有驚人之舉，博取同情騙選票。林明溱表示，民進黨過去為了求勝甚至不惜下跪，今晚也不敢說不會有，但縣民要投給誰，其實差不多底定了，南投選民非常有智慧，民進黨再怎麼樣耍花招也不會令人感動。