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坦言辛苦！蔡培慧曝參選心聲　籲南投人勇敢投下改變一票

▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／南投報導

南投立委補選將於明日投票，民進黨候選人蔡培慧今（3）日把握選前催票機會，連跑包含站路口、出席座談會、車隊掃街等多個行程，民進黨立委蔡易餘上午到南投輔選，總統蔡英文、民進黨立委林靜儀、林俊憲下午也將分別陪同蔡培慧拜票。蔡培慧表示，投入選戰後很多戰友到南投輔選，大家都關心平民女兒能否成功挑戰世襲家族，「不辛苦是騙人的」，但現在只差一步，懇請南投人出門投下改變的選票，讓南投有機會往前一步。

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▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
明日就要投票，蔡培慧表示，投入選戰至今，近百位不分黨派立委好友、縣市長及部會首長表達希望到南投幫他輔選，更有許多九二一重建期間的同事及災戶予以關心，讓她深感這一戰不只是自己的選舉，而是全台灣都在關注的一役，大家都在乎出身農村的平民女兒，是否能成功挑戰長期壟斷南投政治、企圖世襲的家族。

蔡培慧提到，選舉「不辛苦是騙人的」，但是驅使自己投入補選最主要的原因，是因為不忍從不分區立委到行政院中部聯合服務中心期間，已經解決、正在改善以及還在努力中的事情嘎然而止。

蔡培慧表示，自己長期研究，並致力發展南投的城市願景，現在只差一步，她懇請南投的民眾為自己的家鄉出一份力，出門投下改變的選票，讓南投有機會往前一步。

▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲選前最終日，蔡培慧在蔡易餘陪同下，繼續勤走掃街，力拚勝選。（圖／蔡培慧辦公室提供）



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