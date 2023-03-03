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工總推碳盤查助減碳　苗豐強：中小企需積極避免外銷困難

▲中華民國全國工業總會今（3）日主辦「永續淨零 攜手同行 中小企業ESG碳管理高峰論壇」，理事長苗豐強於會上表示，企業想減碳首先必須先「了解自己」。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲中華民國全國工業總會今（3）日主辦「永續淨零 攜手同行 中小企業ESG碳管理高峰論壇」，理事長苗豐強於會上表示，企業想減碳首先必須先「了解自己」。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

中華民國全國工業總會今（3）日主辦「永續淨零 攜手同行 中小企業ESG碳管理高峰論壇」，理事長苗豐強於會上表示，企業減碳首先必須先「了解自己」，用科學的方法，盤點碳排、減少排碳，而工總於今年推出碳盤查標籤方案，從「盤查、查證到標籤」，協助企業盤查組織溫室氣體排放量，他強調，台灣製造業以外銷出口為主，中小企業勢必要積極應對，否則未來在外銷上會遇到困難。

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歐盟於2021年7月提出碳邊境調整機制，規劃對高碳排產品出口至歐盟區的碳關稅，而「氣候變遷因應法」正式三讀通過，碳費即將正式上路，企業是必須加速掌握碳排放數據，落實科學驗證及建構碳管理、碳中和能力。

中華民國全國工業總會今日主辦「永續淨零 攜手同行 中小企業ESG碳管理高峰論壇」，並由商周集團協辦，邀請產業供應鏈碳管理標竿企業及專家，為與會者解析及分享，如何從企業自身開始，逐步影響及帶動供應鏈邁向淨零轉型，以及工總碳盤查方案，如何有效、快速解決中小企業碳盤查及查證的問題。

經濟部次長曾文生於致詞時表示，過去這些政策是主權國家的工作，直到歐盟碳邊境調整機制（CBAM）被提出來後，減碳這件事情突破主權的疆界，透過關稅，讓全世界所有的企業都能夠遵守一致性的規則，而企業首先要掌握的就是組織或是產品的碳排量，透過碳排查跟驗證的機制，面對減碳挑戰。

苗豐強也在致詞時指出，如今大、中、小企業都開始重視減碳問題，造成不少恐慌，工總所代表的國內157個製造產業「大家都想把這件事做好，但究竟如何去做」，他認為首先企業必須先「了解自己」，用科學的辦法，盤點碳排、減少碳排。

他接續提到，2023年工總和永續低碳聯盟合作，推出碳盤查標籤方案，從「盤查、查證到標籤」，提供一站式的One Stop的服務流程，協助企業「快速、有效及正確」盤查組織溫室氣體排放量，進一步加速台灣達成淨碳排放目標，工總已於2022年舉辦兩場本方案查證員的訓練課程，並在今年2月21日向會員公會介紹本方案。

苗豐強最後表示，淨碳排放和碳中和將關係到未來40年的全球產業發展方向，台灣製造業以外銷出口為主，若要掌握先行的優勢，中小企業勢必要積極應對，否則未來在外銷上會遇到困難。

台灣證券交易所董事長林修銘也說，供應鏈各公司必須要利用溫室氣體資訊，擬定目標減碳，才能夠持續取得國際訂單，進而強化台灣整體競爭力。

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