林明溱選前之夜獨缺侯友宜　朱立倫：他有預錄影片會播出

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有關網路聲量正面評價，目前朱立倫排在第五名，勝過民進黨副總統賴清德，媒體詢問，2024年動向，有可能角逐大位嗎？朱立倫說，他最關心的是國民黨南投立委補選明天可以勝選，國民黨的所有的朋友都能獲得民眾肯定。
鴻海創辦人郭台銘身為南投女婿，昨天發文挺林明溱，朱立倫說，樂見每一位好朋友，大家都來支持林明溱。林明溱是腳踏實地30年為南投打拚，民進黨從頭到尾，不論是非、只有抹黑，如果這樣就能勝選，那真是台灣民主之恥。
至於今日與民眾黨主席柯文哲同場，是否講到藍白合？朱立倫說，大家一起努力，共同為未來打拚。台灣的民主、繁榮或兩岸的和平，總是要更多人一起努力，只要是非綠的，大家都一起加油、一起努力。
媒體詢問，國民黨跟民眾黨應該競爭還是該合作？朱立倫說，政黨之間不是合作、就是競爭，但不是對抗，是跟敵人才是對抗。國民黨跟民眾黨的確也是很多地方是在合作的，雖然有部分競爭，但是希望未來能夠共同為了台灣、為了中華民國一起努力。
朱立倫說，大家現在對民進黨的執政實在有太多不滿，光一個全動法可以違反民主自由的修法，竟然要在平日、準備的時候，就對媒體要蒐集、整理、調查、編組；另一個，全動法竟然可以針對16歲以上的學生編組，這一代如果還要讓16歲的這些孩子們守衛、保衛國家，他們真的是對不起下一代，所以國民黨要努力的就是要讓兩岸能夠和平，讓台灣能夠民主自由。
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