內幕／《全動法》擬修法炎上　綠委閉門會炮轟國防部突襲

林明溱選前之夜獨缺侯友宜　朱立倫：他有預錄影片會播出

▲針對侯友宜缺席南投立委補選選前之夜，朱立倫說，他已經預錄影片。（圖／文傳會提供）
▲針對侯友宜缺席南投立委補選選前之夜，朱立倫說，他已經預錄影片。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

南投立委補選明日投票，今晚是選前之夜，但新北市長侯友宜沒有出席，全黨同步發力挺林明溱的臉書文也沒有發，國民黨主席朱立倫今（3）日表示，侯友宜5天前才剛到南投力挺林明溱，今天有預錄了錄影帶，等一下會在晚會中播出，大家都是全黨一致，團結支持林明溱。

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外傳侯陣營開始找副手，還開出了三個條件：女性、有專業，而且留美，有人點名就是立委李貴敏，朱立倫說，現在全黨團結一致，正在為南投打拚，這個時候大家會花所有的時間、所有的力氣幫林明溱爭取選票，希望明天所有的朋友一定要站出來投票。

有關網路聲量正面評價，目前朱立倫排在第五名，勝過民進黨副總統賴清德，媒體詢問，2024年動向，有可能角逐大位嗎？朱立倫說，他最關心的是國民黨南投立委補選明天可以勝選，國民黨的所有的朋友都能獲得民眾肯定。

鴻海創辦人郭台銘身為南投女婿，昨天發文挺林明溱，朱立倫說，樂見每一位好朋友，大家都來支持林明溱。林明溱是腳踏實地30年為南投打拚，民進黨從頭到尾，不論是非、只有抹黑，如果這樣就能勝選，那真是台灣民主之恥。

至於今日與民眾黨主席柯文哲同場，是否講到藍白合？朱立倫說，大家一起努力，共同為未來打拚。台灣的民主、繁榮或兩岸的和平，總是要更多人一起努力，只要是非綠的，大家都一起加油、一起努力。

媒體詢問，國民黨跟民眾黨應該競爭還是該合作？朱立倫說，政黨之間不是合作、就是競爭，但不是對抗，是跟敵人才是對抗。國民黨跟民眾黨的確也是很多地方是在合作的，雖然有部分競爭，但是希望未來能夠共同為了台灣、為了中華民國一起努力。

朱立倫說，大家現在對民進黨的執政實在有太多不滿，光一個全動法可以違反民主自由的修法，竟然要在平日、準備的時候，就對媒體要蒐集、整理、調查、編組；另一個，全動法竟然可以針對16歲以上的學生編組，這一代如果還要讓16歲的這些孩子們守衛、保衛國家，他們真的是對不起下一代，所以國民黨要努力的就是要讓兩岸能夠和平，讓台灣能夠民主自由。



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