旅遊減塑突襲上路4／業者不滿 環保署急澄清：尚未定案
《NOWnews今日新聞》1日推出專題報導，指出飯店、備品業者因為環保署1月公布的《一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式草案》造成庫存衝擊外、同時讓飯店缺工問題雪上加霜，對此環保署今（3）日發新聞稿說明草案目前仍屬預告期間，正廣納各界意見。對於各界意見包括緩衝期、品項及實施方式等將蒐集完整意見後，綜合評估做為後續正式公告內容調整參考。目前預告草案並非定案的規定，後續必會參考環保旅館最佳可行的作業實務及必要的緩衝期加以調整。
記者李詠平／台北報導
環保署補充強調，本次預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，針對不主動提供一次用旅宿用品草案規定，指消費者如有需求仍可提供一次用旅宿用品，或是飯店業者可將洗髮、沐浴等液態盥洗及保養用品改以非一次用的大瓶裝（180毫升以上）、壁掛式方式提供；此外，消費者若自備一次用衛生用品，如牙刷、牙膏等用品，應給予房價優惠，或是可以直接在網站以較低價格提供環保房型的選購服務，均可符合草案規定。另旅宿備品業者關心的緩衝期，環保署表示，會參考業者意見及運作實務的準備需要適度調整。
對於環保署的澄清，北部最大洗沐備品業者海樂斯表示就算環保署的草案非定案，公告後已經對業者造成實質衝擊，包括不只一家飯店要求換約，也有飯店要求減少訂單量，現在可見的損失已經將近千萬，其他大型業者的損失恐怕只有更高。另外不少飯店選擇將小罐裝洗沐用品換成壁掛式的壁掛架，目前國內也缺貨中。備品業者不滿的質疑像是包材、容器和免洗餐具禁用PVC材質或不提供塑膠袋等環保政策都有較長緩衝期，為何旅宿用品限用草案從公告到上路只有半年？
環保署將於3/7召開草案研商會議，預計出席的業者包括各縣市旅館商業同業公會、觀光旅館商業同業公會、多個縣市民宿發展協會、環保團體和備品業者，會中環保署將聽取各界意見，後續討論是否需要進一步調整草案內容。