政府無提前因應旱情？經部否認：若無「這兩水庫」現已空

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截至今日下午2時，全台各地水水庫情形以新山水庫蓄水量為最低，僅16.6％，石岡壩、霧社、曾文、白河等水庫蓄水量只剩約兩成，烏山頭水庫蓄水量則不到四成。
針對近日水情告急，有媒體社論批評政府「無提前因應南部旱情」，對此，經濟部水利署稍早澄清表示，去年就頻繁召開水情會議，協調水源調度、加強節水並增加水源，甚至在去年8月就已成立水利署旱災應變中心，並在11月升級為經濟部層級，今年3月則持續提升至中央層級。
水利署細數去年起啟動跨區調度與節水機制，指出蘭潭 - 仁義潭水庫節水調度成效為2608萬噸，大於目前的1137萬噸蓄水量，南化水庫成效為1.78億噸，也大於目前蓄水量4265萬噸，強調若真如社論所言「沒有提早準備」，南化及蘭潭-仁義潭水庫早已空庫，曾文-烏山頭恐也只會剩下15％蓄水。
水利署說明，抗旱水井是防旱作為其中之一，沒有臨渴掘井的問題，事實上，水利署歷年建置的279口抗旱水井，包括2021年與高雄市政府合作新鑿的62口，都已經啟用支援供水，每天供應超過33萬噸的水量。
目前為因應水情嚴峻，也與高雄市政府合作新鑿11口抗旱水井，目前已有9新井接入供水系統，10日可再增加每日4.7萬噸水源。
除了抗旱水井外，高雄地區近年已完成鳳山、臨海再生水，每日提供7.8萬噸再生水，因應枯旱期可再日增1.3萬噸，以及高屏溪伏流水、抗旱水井62口及東港溪鳳山廠前處理改善，增加約每日77萬噸水源 。
高屏堰今日已降至每秒7.2立方公尺的低點，水利署署長賴建信日前就曾表示，同樣的情境若在2015年旱災時，高雄早已宣布要實施紅燈分區輪流供水。