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巷仔內／拚百日民調？謝國樑屢拋基隆升格　地方曝3困境

▲謝國樑近期屢拋基隆升格議題，地方人士認為逢首長就職百日民調結果將近，因此盼以提升格願景爭取選民關注。（資料照片／基隆市政府提供）
▲謝國樑近期屢拋基隆升格議題，地方人士認為逢首長就職百日民調結果將近，因此盼以提升格願景爭取選民關注。（資料照片／基隆市政府提供）

記者翁子竣／台北報導

基隆市長謝國樑上任後，屢拋基隆市升格直轄市議題，更稱市長任內「一定推動讓基隆升格直轄市」。不過，基隆市升格已爭論多年未解，如今謝國樑屢屢提出，又逢首長就職百日民調結果將近。地方人士指出，現謝國樑面臨「政策跳票、林右昌門檻、百日民調」等3大困境，因此才會再提升格願景，爭取選民關注與支持。

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北北基桃由於地區鄰近、居民往來頻繁，常被視為一個大生活圈，但迄今僅基隆市仍未成直轄市，使整體待遇、權益與地方預算，仍遠不如雙北與桃園。針對未來基隆市願景，謝國樑今年1月31日主持市政會議，引用一份基隆市升格直轄市民調結果指出，過半市民支持基隆市升格，總計54.9%表達支持升格為直轄市，包括30.3%有點支持，24.6%很支持，另13.1%民眾不太支持，6.1%很不支持。

到了3月1日，林右昌上任滿月下鄉返基隆，並出席地方仕紳餐會。與會的謝國樑再度提及，盼透過幕僚作業，預計在3月底或4月初拜訪林右昌，商談有關基隆市升格議題。對於升格直轄市，可看出謝國樑動作頻頻。但據了解，目前內政部與謝國樑，雙方還未正式接洽，至於討論升格形式，預計將採開放式態度討論。

事實上，基隆市盼升格直轄市，各界早已討論多年，但由於施行難度高，又涉及國土規劃，因此迄今依舊是一道難解習題。對於謝國樑近來屢拋升格背後原因，基隆地方人士點出謝國樑執政，現正面臨「政策跳票、林右昌門檻、百日民調」等3大困境。

地方人士表示，林右昌8年執政獲得很高的滿意度，「對於謝國樑來說是一種龐大門檻」；他分析，鄰近縣市首長上任百日，每位市長皆力拼取得好的民調成績，就連新北市長侯友宜近來都動作頻頻，積極喊出2030新北捷運六線齊發，與東京、首爾並駕齊驅。

地方人士提到，謝國樑政策跳票包括Gogoro、染疫慰問金一修再修，他認為市長「不能只喊口號」，需趕緊有實際建設讓選民有感。此時，謝國樑該盡速從基隆捷運著手，不該再糾結中央給多少錢，且今年統籌分配款因3800億特別預算增加，更應採CP值最高的方式，趕緊與中央合作。

若進一步對比台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，蔣萬安本身自有首都光環在，而張善政近期則埋頭於地方組織，謝國樑面對同期市長競爭，屆時百日民調結果將被比較，地方人士說，「這也是謝國樑的壓力，基隆不能掉到後段班去，因為林右昌以前是前段班。」

總結而論，謝國樑必然受過去8年林右昌主政影響，施政自然將被市民放大檢視；如今，隨4月初縣市首長上任百日將近，屆時民調結果將會是最直觀的「施政成績單」。謝國樑在屢遭質疑的困局下，如何化險為夷，轉變為選民相挺支持？恐怕除不斷提出願景取得關注外，更需先以實際行動做出選民有感作為。

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