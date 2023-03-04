巷仔內／拚百日民調？謝國樑屢拋基隆升格　地方曝3困境

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到了3月1日，林右昌上任滿月下鄉返基隆，並出席地方仕紳餐會。與會的謝國樑再度提及，盼透過幕僚作業，預計在3月底或4月初拜訪林右昌，商談有關基隆市升格議題。對於升格直轄市，可看出謝國樑動作頻頻。但據了解，目前內政部與謝國樑，雙方還未正式接洽，至於討論升格形式，預計將採開放式態度討論。
事實上，基隆市盼升格直轄市，各界早已討論多年，但由於施行難度高，又涉及國土規劃，因此迄今依舊是一道難解習題。對於謝國樑近來屢拋升格背後原因，基隆地方人士點出謝國樑執政，現正面臨「政策跳票、林右昌門檻、百日民調」等3大困境。
地方人士表示，林右昌8年執政獲得很高的滿意度，「對於謝國樑來說是一種龐大門檻」；他分析，鄰近縣市首長上任百日，每位市長皆力拼取得好的民調成績，就連新北市長侯友宜近來都動作頻頻，積極喊出2030新北捷運六線齊發，與東京、首爾並駕齊驅。
地方人士提到，謝國樑政策跳票包括Gogoro、染疫慰問金一修再修，他認為市長「不能只喊口號」，需趕緊有實際建設讓選民有感。此時，謝國樑該盡速從基隆捷運著手，不該再糾結中央給多少錢，且今年統籌分配款因3800億特別預算增加，更應採CP值最高的方式，趕緊與中央合作。
若進一步對比台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，蔣萬安本身自有首都光環在，而張善政近期則埋頭於地方組織，謝國樑面對同期市長競爭，屆時百日民調結果將被比較，地方人士說，「這也是謝國樑的壓力，基隆不能掉到後段班去，因為林右昌以前是前段班。」
總結而論，謝國樑必然受過去8年林右昌主政影響，施政自然將被市民放大檢視；如今，隨4月初縣市首長上任百日將近，屆時民調結果將會是最直觀的「施政成績單」。謝國樑在屢遭質疑的困局下，如何化險為夷，轉變為選民相挺支持？恐怕除不斷提出願景取得關注外，更需先以實際行動做出選民有感作為。