耳朵進水６招排除！醫：３情況早檢查，避免發炎更麻煩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這６種方式都有助排除：劉承信醫師表示，耳朵進水時可像電影、影集中常見「歪著頭、原地跳動」，雖和醫學相關性不高，屬於簡單的物理學，不過確實有助於讓耳道垂直、透過地心引力將水震出，也沒什麼危險性。其他像是側躺也有利將水排出，也可以側躺並說話或發出「阿～～～」的聲音，透過聲音發出震動也有所幫助。而向下拉耳垂、向上拉耳朵也有助適度的活動耳膜讓水排除。熱敷、吹風機吹也有助透過局部加熱讓水份蒸發，都是可行的方法。
需要注意這些事：需稍微注意的是，吹風機注意溫度避免燙傷，而若像在游泳池等地板潮濕處，跳動時注意避免滑倒。另外有些人也會嘗試使用棉花棒吸水，若僅是外耳道有水倒是無妨，但若是「耳膜感受到水」的這種進水程度就不建議使用，除了沒有排除效果，也容易傷到耳膜。
耳朵進水３情況早檢查，醫：引起發炎處理更麻煩。
３種情況盡早檢查：劉承信醫師表示，耳朵進水若是除了擾人以外沒有其他的問題，放著不處理讓它自然蒸發也是可以的。但若是上述這些方法都遲遲無法改善、狀況超過一天、出現其他症狀，就得多留心些，以避免耳部發炎引起其他問題，後續處理將會更麻煩。
發炎前症狀：耳朵進水約一天遲遲無法排出，就將可能進入到發炎前期，耳部皮膚角質層被水分清掉，使得失去保護、角質層出現水腫、皮脂腺阻塞，出現異物感、搔癢感、不適感等。若出現這樣的症狀、還是無法排除，就建議看個耳鼻喉科、家醫科為佳，因為接下來可能就會進入急性發炎期。
急性發炎期症狀：急性發炎期可分輕、中、重度三個等級，輕度時就會有紅、腫、熱、痛等症狀，並出現混濁分泌物。中度則前述狀況更加明顯，並也會出現悶塞感、暫時性聽力下降或受阻。重度則疼痛範圍將不單單僅在於耳部，也會擴散到周遭組織，如臉部及頸部淋巴腫脹、外耳腫脹阻塞並出現非常明顯的分泌物等，也可能會引起頭痛、發燒。若持續性感染將有可能使得腦部也遭受感染而受損、聽力永久性受損、失聰等。因此醫師提醒即便是小問題，也不可過度輕忽。
養成好習慣助防耳朵進水，醫教簡單３招有助預防！
防範耳朵進水，劉承信醫師建議，除了游泳、泡溫泉等水上活動或洗澡時可以用防水耳塞外，洗澡時也可以注意避免水直沖耳部，例如洗澡沖洗耳朵泡沫時，可由上往下沖水，避免蓮蓬頭正對耳部。也可以用手掌壓住蓮蓬頭，以流水的方式洗淨。
耳朵進水雖不是什麼大問題，但避免擾人或後續麻煩，了解常見原因並加以防範，如真遇到再用上述方式排除，並留意相關症狀，更有助日常健康！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。