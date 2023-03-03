調查：近2成3高中生陷憂鬱　兒盟籲「這些事」刻不容緩

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青少年煩惱多 高中生壓力程度平均大於國中2倍兒福聯盟透過DASS21情緒自評量表，針對全台12～17歲的國高中生進行抽樣調查，發現有超過一成學生(12.2%)壓力程度達嚴重等級以上（嚴重7.7%、極為嚴重4.5%），其中高中生(16.0%)的壓力指數更將近是國中生(8.2%)的兩倍之多。
綜觀現代孩子的壓力來源，前三名分別為學校課業(76.9%)、未來前途(67.3%)及交友人際(43.0%)，除此之外，容貌外表(35.2%)、家庭經濟(20.2%)、親子關係 (20.3%)也是青少年常見的困擾議題。
近2成3高中生陷憂鬱 專業輔導資源缺席調查更發現，青少年自評有1成7憂鬱程度達嚴重等級以上(嚴重8.1%、極為嚴重8.9%)，高中生更高達2成3。兒盟調查結果顯示，多達7成學生在遭遇情緒困擾時會優先選擇跟友好的同學或朋友商談，其次才是父母(40.6%)，也有17%的孩子不跟任何人談心，自行消化負面情緒，不但學生們主動向學校老師求助的意願普遍低落(10.5%)，連尋求網友幫助(9.8%)的比例都高於擁有專業知識的輔導老師(5.6%)，讓人不禁擔憂這些非正統的意見分享和引導，是否反而會讓青春期的孩子對憂鬱情緒產生錯誤認知，進而阻礙他們學習正確的紓解方法。
社會能力越高 憂鬱程度愈低除了升學壓力，若能經由良好的人際關係與團隊精神發展出足夠的「社會能力」(social competence)，可以有效提升孩子的情緒調節功能，當他們遭遇不同形式的困難課題時，就能更有餘裕的處理壓力。交叉分析數據也顯示，社會能力越高的學生，感受到壓力和憂鬱的程度也會相對較低，其中憂鬱嚴重以上的比例甚至可差到近一倍(21.2% vs 11.8%)。
兒福聯盟白麗芳執行長強調，協助青少年培養包括溝通、合作、聲明、負責、參與、同理及自我控制等的社會能力是相當重要的，將能幫助孩子建構更優質的健康心理素質。
正向鼓勵、擴增資源 助孩子活出青春色彩不過，兒盟從分析結果中發現，台灣目前有近四成(37.9%)青少年既沒有具備足夠的社會能力，也得不到良好的社會支持，導致這些孩子的嚴重憂鬱程度比例高達23.7%。許多青春期孩子由於情緒調節能力不夠健全、問題解決能力尚未成熟，導致他們對外發出的求救訊號很容易被大人粗糙貼上「叛逆」、「草莓族」、「抗壓性低」的標籤，以致加重憂鬱心情，甚至出現自傷、暴力等行為；兒盟呼籲，應多加重視青少年情緒議題，在孩子的心情陰天下雨時，可以張開保護傘，正向的陪孩子走一段。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56934
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