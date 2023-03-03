買機票、出國玩刷哪張信用卡？理財達人推這張：無腦賺5%

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理財專家寶可孟表示，台灣有不少銀行針對日本、韓國兩大熱門旅遊點推出「限定時間內加碼」，比如說國泰世華CUBE卡針對日、韓、新、泰4國通路推出第一季（4/30前）信用卡最高回饋5%，包含切換「趣旅行」權益方案享3%回饋、CUBE App領取回饋加碼享2%回饋等；另外還有中信LINE Pay卡針對哈日旅客有高達4.5%加碼，建議消費者可多關注各家銀行，把握各自限時回饋加碼期間刷下去。
🟡海外刷卡消費篇
隨著「無紙化」越來越流行，日本、韓國許多地方都可以不靠現金消費，民眾若想在當地刷卡，要怎麼使用最聰明？針對海外實體通路，寶可孟推薦台北富邦的Costco聯名卡，在2月到5月活動加碼內容中，有包含海外實體通路回饋，在海外刷卡高達5%好多金回饋。
不過寶可孟也提醒，在海外刷卡可能會碰到「擋刷」，可先跟銀行確切說明「幾月幾號」要出國，否則很有可能被銀行視為風險交易而暫時控卡；另外寶可孟也點出「雙幣卡」選項，該卡除了存有台幣，還會有日幣、美金等外幣，民眾出國刷卡時會直接扣款卡中外幣，這樣一來即使回國也不用擔心外幣匯率問題扣到台幣，且能讓民眾抓準匯率較低的時機消費，小賺一筆。
寶可孟強調，現在在國外並非全部地區都可以不用現金，很多地方不見得能刷卡，建議出國玩的旅客還是準備2萬多台幣在身，在日本、韓國匯率相較低的國家就綽綽有餘，以免屆時到當地需要現金卻沒得換錢，就非常尷尬了。