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買機票、出國玩刷哪張信用卡？理財達人推這張：無腦賺5%

▲出國機票怎麼刷最划算、海外消費靠哪張信用卡？《NOWnews今日新聞》請來理財專家「寶可孟」解密。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲出國機票怎麼刷最划算、海外消費靠哪張信用卡？《NOWnews今日新聞》請來理財專家「寶可孟」解密。（示意圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

前（1）日最新發布的玉山星宇聯名卡，不只獲得市場高度關注，網路更掀起兩派評論火熱討論。在國境解封後，台灣民眾迫不及待想飛出去玩，對於打算出國旅行的消費者來說，到底刷哪家信用卡最好用？《NOWnews今日新聞》請來理財專家「寶可孟」專業分析，針對民眾在櫻花季想衝日本、韓國賞花，機＋酒、當地消費怎麼刷，完整攻略手把手教學，以下超實用建議快收好。

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🟡限定時間地區加碼
理財專家寶可孟表示，台灣有不少銀行針對日本、韓國兩大熱門旅遊點推出「限定時間內加碼」，比如說國泰世華CUBE卡針對日、韓、新、泰4國通路推出第一季（4/30前）信用卡最高回饋5%，包含切換「趣旅行」權益方案享3%回饋、CUBE App領取回饋加碼享2%回饋等；另外還有中信LINE Pay卡針對哈日旅客有高達4.5%加碼，建議消費者可多關注各家銀行，把握各自限時回饋加碼期間刷下去。

▲寶可孟建議消費者可以多多關注各家銀行推出限時回饋加碼時刷下去。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲寶可孟建議消費者可以把握各家限時加碼回饋時刷下去。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
🟡海外刷卡消費篇
隨著「無紙化」越來越流行，日本、韓國許多地方都可以不靠現金消費，民眾若想在當地刷卡，要怎麼使用最聰明？針對海外實體通路，寶可孟推薦台北富邦的Costco聯名卡，在2月到5月活動加碼內容中，有包含海外實體通路回饋，在海外刷卡高達5%好多金回饋。

不過寶可孟也提醒，在海外刷卡可能會碰到「擋刷」，可先跟銀行確切說明「幾月幾號」要出國，否則很有可能被銀行視為風險交易而暫時控卡；另外寶可孟也點出「雙幣卡」選項，該卡除了存有台幣，還會有日幣、美金等外幣，民眾出國刷卡時會直接扣款卡中外幣，這樣一來即使回國也不用擔心外幣匯率問題扣到台幣，且能讓民眾抓準匯率較低的時機消費，小賺一筆。

寶可孟強調，現在在國外並非全部地區都可以不用現金，很多地方不見得能刷卡，建議出國玩的旅客還是準備2萬多台幣在身，在日本、韓國匯率相較低的國家就綽綽有餘，以免屆時到當地需要現金卻沒得換錢，就非常尷尬了。

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