李組長「消失演藝圈」現況曝！轉行15年曾嘆：怎搞成這樣
男星李鳳新過去因類戲劇《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》中「李組長」一角打開知名度，但後來逐漸淡出螢光幕前，原來他因演藝之路不順已轉行15年，期間做過公車稽查員、紅豆餅攤老闆等副業，面對過去風光的生活，他坦言一度難以調適心態，但後來轉念努力經營事業，現在任職於直銷公司，甚至做到鑽石階級。
記者賴禹妡/台北報導
李鳳新在節目《小明星大跟班》中分享，他在這15年間逐漸淡出演藝圈，期間嘗試了許多副業，包含公車稽查員、紅豆餅攤老闆、便當攤老闆及水果攤老闆等，他回憶起過去做紅豆餅時，初期拿捏不定時間及份量，在備料時常常拼命做，結果就是剩下一堆賣不出去，後來又改賣便當，為了生活放下過去形象，也坦言心態一度難以調適，「有時候回到家會覺得很氣，說怎麼把自己搞成這個樣子」。
後來李鳳新再度轉行當公司稽查員，但因工作態度太過認真，導致不少公車司機被記過扣薪，後來有資深司機提醒他：「組長不要這樣子啦，你登記一個小過就6000塊、大過就9000塊，你哪天出去被司機蓋布袋，你都不知道誰打你的」，之後李鳳新因為擔心生命危險，做了2年就離職。
李鳳新透露，目前主要的工作是直銷，但因臉皮薄難開口推銷，前期都在請朋友喝咖啡，「因為人家說，你不是演戲演得好好的嗎？你不是很多戲在拍嗎？怎麼跑來做這工作」，經過轉念後，李鳳新也鼓起勇氣努力推銷，現在已做到公司的鑽石階級，投資付出的成本也正在慢慢回本當中。